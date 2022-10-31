Bu besinleri 'tüketmeyin' demiyoruz, evinize bile sokmayın! Felç riski...

Gün içinde tükettiğimiz pek çok zararlı gıda bulunuyor. Bunların zararlarını bile bile yiyip içsek de, aslında bu zararlar sandığımızdan çok daha büyük problemlere sebep olabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise felç geçirme riski.

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Genellikle çocuklarımızın tüketmesini istemediğimiz bazı zararlı besinleri pek fazla önemsemeden bizler de sıklıkla tüketebiliyoruz. Ancak öyle zararlı besinler var ki, bunlar vücuda etki eden olumsuz yönleriyle sizi felç geçirmeye kadar sürükleyebiliyor.

Tıpkı vücudun geri kalanı gibi beynin de zamanla yaşlanması son derece doğal bir durum. Yapılan çalışmalara göre, beslenme düzeni ve hayat tarzı beynin yaşlanma hızını etkiliyor. Günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatırken, bazı alışkanlıklar yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Sağlıklı diye tükettiğimiz ve alışkanlık haline getirdiğimiz bazı gıdaların beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve felç – bunama riskini üç kat artırdığını ortaya koydu.

Beynin yaşlanmasını durdurmak için alışkanlık haline getirdiğimiz ve sık sık tükettiğimiz gıdaları tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez. Yani, sık sık tüketmek yerine ara sıra tüketmeniz, tüketme sıklığını olduğunca azaltmanız en ideal seçeneklerden biridir. Bazı gıdaları ise beyne verdiği zararlardan dolayı tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekir.

Düzenli olarak şeker içerikli gıdalar tüketmek, beyniniz ve bilişsel sağlığınızla alakalı komplikasyonlara sebep olabilir.

Peki, beyninizin daha hızlı yaşlanmasına sebep olan gıdalar hangileridir?

Şekerli soda beyindeki 'anısal belleği' mahvediyor

2017' de Alzheimer's&Dementia'da yayınlanan bir araştırmaya göre, gazlı içecekler beyin yaşlanmasını hızlandırıyor ve her gün bir adet gazlı içecek içen katılımcıların beyin hacminde daha hızlı azalma meydana geliyor.

Düzenli olarak gazlı içecek içen katılımcıların, aynı zamanda daha zayıf "epizodik" belleğe sahip olduğu ortaya çıktı. "Anısal Bellek" veya diğer ismiyle "Epizodik Bellek" zihinde canlandırılabilen kişisel yaşanmış olayların hafızası olarak biliniyor.

Katılımcıların birçoğunun, hafıza ve öğrenme fonksiyonlarının çoğundan sorumlu olan beynin bir parçası olan hipokampusların daha küçük hacmine sahip olduğu ortaya çıktı.

Hipokampal hacim, ilerleyen yaşla birlikte doğal olarak azalır, fakat bu çalışmaya göre; şekerle tatlandırılmış içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi bu sürecin hızlanmasına sebep oluyor.

Gazlı içeceklerin 'diyet' olanları masum mu?

Gazlı içeceklerin beyin üzerindeki olumsuz etkilerinden sonra tercihinizi diyet içeceklerden yana kullanmak isteyebilirsiniz fakat ne yazık ki bu seçenekte hiç doğru değil.

Yapılan çalışmalar, diyet soda ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Stroke'da yayınlanan bir araştırmaya göre, günde bir diyet soda tüketen katılımcıların felç ve bunama olasılığı diğer kişilere göre üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İşte beyni hızla yaşlandıran diğer içecekler;

Yapay şekerli meyve suları

Gazoz

Soda

Kola

Milkshake

Yapay sebze suları