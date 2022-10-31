Balık sevenler fırında mısır unlu istavrit tarifi ile balığa bir kez daha aşık olacak

Oldukça faydalı ve bir o kadar da lezzetli olan balık türleri içerdiği omega 3 bakımından insan sağlığına da oldukça faydalı. Şimdi size vereceğimiz mısır unlu fırında istavrit tarifi ile balığa olan hayranlarınız adeta ikiye katlanacak.

İşte fırında mısır unlu istavrit tarifi malzemeleri ve yapılışı...

1 kilo istavrit balığı

1 su bardağı mısır unu

Tuz

Üzeri için:

Zeytinyağı

Fırında istavrit yapılışı:

Fırında istavrit tarifiiçin, ilk olarak 1 kilo istavrit balığını temizleyin. Tercihe göre balıkları aldığınız yere de ayıklatabilirsiniz. Sonrasında balıkları iyice yıkayın. Süzgeç içinde bekletip, suyunun iyice süzülmesini sağlayın.

Ardından istavrit balıklarını orta boy geniş bir kaba koyun. Üzerlerine damak tadınıza göre tuz serpiştirin. Eliniz ile balıkları iyice harmanlayarak her yerine tuzun gelmesini sağlayın. Sonrasında geniş bir kap içine 1 su bardağı kadar mısır unu koyup, hafifçe yayın. Üzerine balıkları koyup, eliniz ile her tarafını mısır ununa iyice bulayın.

Mısır ununa buladığınız istavrit balıklarını yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine dizin. Ya da istek ederseniz fırın tepsisinin tabanını yağlayıp, hiç yağlı kağıt kullanmayabilirsiniz. Tüm balıkları tepsi içine dizdikten sonra üzerlerine iyice zeytinyağı gezdirin.

Hazırladığınız mısır unlu istavrit balığını önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 25 dakika kontrollü bir şekilde pişirmeye başlayın.

Fırında mısır unlu istavrit piştikten sonra sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz. Damak zevkinize göre yanında bol ekşili limonlu rokalı soğan salatası tercih edebilirsiniz.

Fırında istavrit başka nasıl yapılır?

İstavrit balığını fırında pişirebileceğiniz gibi tavada ya da ızgarada da pişirebilirsiniz. Aynı zamanda istavrit balığının buğulamasını da yapabilirsiniz. Şayet balığınızı mısır ununa bulamadan pişirmek istiyorsanız, üzerlerine zeytinyağı, tuz ve kekik ekleyip, eliniz ile güzelce harmanlayın. Bu şekilde balıklarınızı fırında ya da ızgarada pişirebilirsiniz.

Fırında istavrit ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 40 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 25 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 6 kişilik fırında istavrit için geçerlidir.