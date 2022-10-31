Metin Görgün hayatını kaybetti!

Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün 61 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün’ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Metin Görgün Kimdir?

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümü’nü bitirdi. 1979 yılında Galatasaray’a transfer olan Metin Görgün, 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde voleybol oynadı ve 85 kez de Milli takım formasını giydi. Türkiye Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşadı. Spor kariyerini noktaladıktan sonra iş adamlığının yanı sıra plaj voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol oynadı. 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV’de voleybola medya alanında katkılar yaptı.