BIST 3.979
DOLAR 18,61
EURO 18,40
ALTIN 979,29
HABER /  POLİTİKA

Türkiye'de Rusya'ya kritik çağrı: Kararı yeniden değerlendirin

Türkiye'de Rusya'ya kritik çağrı: Kararı yeniden değerlendirin

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesini beklediklerini iletti.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

'Kararı yeniden değerlendirin' çağrısı

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Omuzlarımızda ki bu ağrılar geçmiyorsa hemen bir doktora görünün
Omuzlarımızda ki bu ağrılar geçmiyorsa hemen bir doktora görünün
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Metin Görgün hayatını kaybetti!
Metin Görgün hayatını kaybetti!
Bu besinleri 'tüketmeyin' demiyoruz, evinize bile sokmayın! Felç riski...
Bu besinleri 'tüketmeyin' demiyoruz, evinize bile sokmayın! Felç riski...
Mahir Ünal görevinden affını istedi! Yerine gelen isim belli oldu
Mahir Ünal görevinden affını istedi! Yerine gelen isim belli oldu
Ömer Çelik'ten 'kimyasal silah iddialarına tepki: Aşağılık iftira
Ömer Çelik'ten 'kimyasal silah iddialarına tepki: Aşağılık iftira
Balık sevenler fırında mısır unlu istavrit tarifi ile balığa bir kez daha aşık olacak
Balık sevenler fırında mısır unlu istavrit tarifi ile balığa bir kez daha aşık olacak
Yemeklere katılan bu baharat hastalıklara şifa oluyor! Her derdin çaresi bunda
Yemeklere katılan bu baharat hastalıklara şifa oluyor! Her derdin çaresi bunda
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Tadıyla başka dünyalara götürüyor enfes ıspanak graten tarifi!
Tadıyla başka dünyalara götürüyor enfes ıspanak graten tarifi!
FETÖ'cü Enes Kanter, Gülen'i böyle aklamaya çalıştı: O gece ağladı
FETÖ'cü Enes Kanter, Gülen'i böyle aklamaya çalıştı: O gece ağladı
Böyle vicdansızlık görülmedi! Henüz daha 1,5 aylık...
Böyle vicdansızlık görülmedi! Henüz daha 1,5 aylık...