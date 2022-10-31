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Mehmet Demirkol 23 yıl sonra noktayı koydu!

Mehmet Demirkol 23 yıl sonra noktayı koydu!

Gazeteci yazar Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uzun zamandır görev yaptığı Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldığını duyurdu.

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Gazeteci Mehmet Demirkol kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldığını duyurdu. Uzun zamandır çalıştığı kurumda Demirkol Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

Mehmet Demirkol'dan açıklama:

Demirkol "Radikal, Radikal Futbol, Milliyet ve nihayet Fanatik... Grupta geçen 23 yıllık maceranın sonuna geldik. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve sevgili okurlara teşekkürlerimle... Sürçülisan ettiysem affola." ifadelerini kullandı.

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