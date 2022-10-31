İsmini yadırgayıp lezzetine hayran kalacağınız ballı susamlı tavuk tarifi

Kırmızı ete alternatif olan tavuk etini birçok kişi severek tüketiyor. Oldukça faydalı olan bu besini pişirmek için türlü türlü tarifler bulunuyor. Ancak şimdi size vereceğimiz tarifi belki de ilk defa duyacaksınız. İşte ballı susamlı tavuk tarifi.

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Tavuk yemeği dendiği zaman akıllara genellikle hep klasik ve bilindik yemekler gelir. Ancak aslında tavuk etiyle yapılacak yüzlerce çeşit farklı yemek tarifi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi pek fazla bilinmeyen bir lezzet: Ballı susamlı tavuk tarifi.

İsmini ilk duyduğunuzda kulağa biraz tuhaf gelse de bu yemeği tattığınızda lezzetini adeta hayran kalacaksınız. İşte ballı susamlı tavuk için malzemeler ve tarifi...

Ballı susamlı tavuk için malzemeler: