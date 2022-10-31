İsmini yadırgayıp lezzetine hayran kalacağınız ballı susamlı tavuk tarifi

Kırmızı ete alternatif olan tavuk etini birçok kişi severek tüketiyor. Oldukça faydalı olan bu besini pişirmek için türlü türlü tarifler bulunuyor. Ancak şimdi size vereceğimiz tarifi belki de ilk defa duyacaksınız. İşte ballı susamlı tavuk tarifi.Abone ol
Tavuk yemeği dendiği zaman akıllara genellikle hep klasik ve bilindik yemekler gelir. Ancak aslında tavuk etiyle yapılacak yüzlerce çeşit farklı yemek tarifi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi pek fazla bilinmeyen bir lezzet: Ballı susamlı tavuk tarifi.
İsmini ilk duyduğunuzda kulağa biraz tuhaf gelse de bu yemeği tattığınızda lezzetini adeta hayran kalacaksınız. İşte ballı susamlı tavuk için malzemeler ve tarifi...
Ballı susamlı tavuk için malzemeler:
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500 gr tavuk göğüs eti
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2 adet yumurta
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3 yemek kaşığı mısır nişastası
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Kızartmak için sıvı yağ
Sosu için:
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3 yemek kaşığı susam
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2 yemek kaşığı ketçap
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2 yemek kaşığı soya sosu
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2 yemek kaşığı limon suyu
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1 tatlı kaşığı toz şeker
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2 yemek kaşığı bal
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2 diş sarımsak
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Tuz
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Karabiber
Ballı susamlı tavuk yapılışı:
Ballı susamlı tavuk tarifi için; ilk olarak 3 yemek kaşığı susamı bir tava içine koyup, hafifçe kahverengi olana kadar yakmadan kavurun. Sonrasında kavrulan susamı Ocaktan alıp, başka bir kaba aktarıp, soğumaya bırakın. Ardından yarım kilo tavuk göğüs etini çok büyük ve çok küçük olmayacak şekilde küpler halinde kesin.
Diğer tarafta orta büyüklükte derin bir kap içine 2 adet yumurta kırın. Üzerine 3 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpın. Doğradığınız tavuk etlerini yumurtalı karışımın içine koyup, güzelce karıştırın.
Sos için; bir kase içine 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı ketçap, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 diş rendelenmiş sarımsak, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Soya sosu tuzlu olduğu için tuz miktarını dikkatli bir şekilde ayarlayın. Sonrasında sosun içine kavrulmuş susamı koyun. Tüm sos malzemelerini güzelce karıştırıp, kenara alın.
Ardından yumurtalı nişastalı karışımın içinde olan tavuk etlerini tek tek alıp, kızgın yağ içine koyun. Tavuk etlerini kızgın yağ içinde arkalı önlü kızartın. Son olarak orta boy geniş bir tencere içine ballı susamlı sosu döküp, biraz ısıtın. Sosun üzerine kızarttığınız tavuk etlerini ilave edin. Tavuk etlerinin sosa güzelce karışmasını sağlayın. Sonrasında tencerenin kapağını kapatın. Ballı susamlı tavuk etlerinin içleri tamamen pişinceye kadar kısık ateş üzerinde 20 dakika pişirin.
Ballı susamlı tavuk piştikten sonra servis tabağına alıp, üzerine tercihe göre ince ince doğranmış taze soğan yaprağı serpiştirip, servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.
Ballı susamlı tavuk ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik ballı susamlı tavuk için geçerlidir.