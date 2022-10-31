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Yunanistan'ı sarsan olay! Skandal bakanlara da sıçradı

Yunanistan'ı sarsan olay! Skandal bakanlara da sıçradı

Yunanistan İstihbarat Teşkilatının (EYP) , dinleme skandalında sadece muhalefetteki siyasetçi ve gazetecilerin değil, bakanların ile bazı iş insanlarının da telefonlarını casus yazılım programıyla takip etmiş olabileceği ileri sürüldü.

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Ta Nea gazetesinde yer alan haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yakın çalışma arkadaşları ile ilişkisi iyi olmayan bir bakanın casus yazılım aracılığıyla dinlenmiş olabileceği iddia edildi.

Haberde, benzer ilişkilere sahip bir başka bakanın 2021 ilkbaharında cep telefonuna gelen bir SMS mesajında şüpheli bir link bulunduğu, bunun üzerine söz konusu bakanın bu cep telefonunu kullanmayı bıraktığı savunuldu.

Benzer bir linkin birçok sektörde faaliyet gösteren bir iş insanına da gönderilmiş olabileceği belirtilen haberde, siyaset dünyasından olmayan çok sayıda kişinin de dinlenmiş olabileceği öne sürüldü.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ise yaptığı açıklamada söz konusu haberin, isim, veri ve belli olaylara dayanmayan tahminlerden oluştuğunu savundu.

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden oluşan bir heyetin ise 2-4 Kasım'da Atina'ya gelerek skandallara ilişkin olarak Yunan parlamenterlerle görüşmesi planlanıyor.

Yunanistan'da dinleme skandalı

Yunanistan muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Nikos Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti. Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Nisanda ise Yunan gazeteci Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiğini belirtmişti.

Bu olayların ardından Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki "dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

Eylülde ise ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Spirtzis, telefonuna casus yazılım programı "Predator" yükleme girişimi olduğu iddiasıyla Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

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