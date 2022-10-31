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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva’yı tebrik etti ve 1 Ocak’ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

2010 yılında beraber “stratejik ortaklık” düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.

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