Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine cevap: Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayına tartışmaya davet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta bir televizyon programında tartışmaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok"

Konuyla ilgili olarak Çelik, Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın, bekliyoruz. Televizyon programında tartışalım diyor. Bir kere Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok. Sosyal medyada bir video var, 'Bunun fabrikası yok' diyor. Artık komediyi geçti bu. 'Karşımı çıksın' diyorsa sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel adaylığını ilan etmesini bekliyoruz." dedi.