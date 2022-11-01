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Putin: Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz

Putin: Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurulabileceğini yineledi. Putin, "Gaz satın alma sözleşmelerinin yapılacağından şüphem yok." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasına dair yeni bir açıklama daha geldi.

Putin daha önce boru hatlarındaki patlamaları "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirmiş, "Bu çok tehlikeli bir olay. Rakipler, Avrupalıları enerji kaynaklarını şişirilmiş fiyatlarla satın almaya zorluyor." demişti.

Türkiye'de Avrupa için bir gaz merkezi kurulabileceğini belirten Putin, Avrupalı ortakların ilgi göstermesini istemişti.

Putin geçmişteki söylemlerini destekleyecek şekilde yeni bir açıklama daha yaptı.

Putin açıklamasında şu cümleleri kurdu:

"Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor.

"Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz"

Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz. Türkiye'deki aktarma merkezi üzerinden gaz satın alma sözleşmelerinin yapılacağından şüphem yok."

Putin’in "Türkiye’de doğal gaz merkezi" önerisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’den Avrupa’ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" açıklamasını yapmıştı.

Yol haritası yıl sonuna doğru netleşecek

Erdoğan'ın sözlerinin ardından çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olmasına ilişkin çalışmalarda yol haritasının yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor.

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