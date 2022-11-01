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Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın: 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 4 işçi ile bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyürken 4 işçi ile bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, meyve ve sebzelerin bulunduğu soğuk hava deposu bölümüne sıçramadan kontrol atlına alınırken, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın dolayısıyla depolama kısmı çökerken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Işık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah'a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah'a çok şükür acil bir durumu yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı." diye konuştu.

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