"Gördüğüm lüzum üzerine..." deyip istifa etti! CHP'den 'Aslı Baykal' açıklaması

Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "İstifa tek taraflı bir müessesedir" dedi.

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CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Baykal yaptığı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine..." dedi.

"e-devlet üzerinden istifa etti"

CHP'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi. "Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Bu istifayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "İstifa tek taraflı bir müessesedir. Kendisi e-devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır." yanıtını verdi.