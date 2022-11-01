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İstanbul’da emekli albayın sır ölümü! Yatak odasında bu not bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul’da emekli albayın sır ölümü! Yatak odasında bu not bulundu

İSTİNYE'de bir sitede yaşayan 54 yaşındaki emekli albay, kendisi gibi emekli olan polis memuru eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden albayın yatak odasında bir not bulundu.

İstanbul’da emekli albayın sır ölümü! Yatak odasında bu not bulundu

54 yaşındaki emekli Albay Mehmet Sabancı, dün sabah İstanbul’a geldi. Sabancı banyoya girdi ve  bir süre sonra silah sesi duyan eşi Serap Sabancı ve kayınvalidesi Selver Akar, içeri girdiklerinde albayı yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

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İstanbul’da emekli albayın sır ölümü! Yatak odasında bu not bulundu

Evde de inceleme yapan polis ekipleri, albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı değerlendirilen notta, “Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum” ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıktı. 

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İstanbul’da emekli albayın sır ölümü! Yatak odasında bu not bulundu

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından albayın cenazesi  morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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İstanbul’da emekli albayın sır ölümü! Yatak odasında bu not bulundu
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