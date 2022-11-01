Ehliyet sınavı sorularını çalmışlar! İstanbul merkezli ehliyet çetesi yakalandı sürücü kursu sahibi kadın...

İSTANBUL merkezli ehliyet çetesine 25 ilde operasyon yapıldı. Ehliyet sınavı sorularını çalan çete, sınav solanlarında görevli olanlara rüşvet verip cevap anahtarlarını bile değiştirmiş. Ehliyet sınavlarına da joker diye tabir ettikleri kişileri başkalarının yerine sokmuşlar. Sadece bunlar da değil, çete ehliyet sınavına girenlere özel kopya düzenekleri de yapmış. İstanbul'da çeteye dahil sürücü kursu sahibi bir kadın da gözaltına alındı.

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İSTANBUL merkezli 25 ilde bugün ehliyet çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin, ehliyet sınavı SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle aldıkları belirlendi. Ehliyet sınavı salonunuda görevli personele rüşvet veren çete cevap anahtarlarında bile oynama yapmış. Çetenin 'ehliyet' hizmetleri arasında yok yok... "Joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokan çete, özel kopya düzenekleri de yapmış. Ehliyet çetesini yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Bugün ehliyet çetesine operasyon yapıldı

Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Sürücü kursu sahipleri de var

Operasyonda, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler 5 katlı bir binada bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen dijital materyal, bilgisayar ve belgelere el konuldu. İş yerindeki arama devam ediyor.

Çok sayıda kişi gözaltında

Aralarında, sürücü kursu sahipleri ve aktif olarak memurluğa devam edenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi. Şüpheliler hakkında "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu'na Muhalefet "suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.