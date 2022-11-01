Bugün 19 banka emekli promosyonlarını yükseltiliyor! Yeni emekli banka promosyonunu herkes alacak
Bankaların emekli promosyon tutarları bugün (1 Kasım 2022) itibariyle değişiyor. Bankalar yeni dönem için yeni rakamlar belirliyor. Emekli banka promosyonu için bankaya imza verenler de yeni promosyonu alabilecek. Bunun için 3 yıl beklemeniz gerekmiyor. En son Ziraat Bankası ve İş Bankası banka promosyonlarını artırmıştı. İşte yeni promosyon kararı ve en yüksek ve en düşük emekli promosyonu veren bankaların listeleri.
1 Kasım 2022 salı günü itibariyle 19 banka tarafından emekliler için verilen promosyonlarda taban tutarları yükseltilecek. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüzbinlerce çalışanı sevindirecek promosyon kararı verdi. Tüm kamu kurumlarına örnek oluşturacak kararında KDK, “mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin” tavsiyesinde bulundu. Bir güzel haber de emekliler için geldi. Banka promosyonunda emekliler için taban tutarlar 1 Kasım 2022 Salı yani bugün itibariyle yükseltiliyor. SGK yeni banka emekli promosyon tutarlarını yükseltirken 19 bankayla da anlaşma imzaladı. Peki emekli promosyonunu yükseltecek bankalar hangileri, 3 yıl taahhüt veren emekli yeni promosyondan nasıl yararlanacak. İşte emekli promosyonunu artıran karar ve bankaların listesi:
En az bu kadar promosyon verecekler
Bugün itibariyle milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Buna göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.
Protokol imzalanan bankalar listesi
SGK ile protokol imzalayan 19 banka şöyle: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.
3 yıl beklemeden yeni promosyonu alabilir misiniz?
Emekliler promosyon alabilmek için bankalarla 3 yıllık anlaşma imzalıyor. Eğer böyle bir imza attıysanız 3 yılın dolmasını beklemek zorunda değilsiniz. Aynı bankadan emekli promosyonu almayı tercih ederseniz, yeni promosyon başvurusu yapacaksınız. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.