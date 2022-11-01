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Twitter'da yeni dönem resmen başladı: Elon Musk yönetim kurulunu feshetti!

Twitter'da yeni dönem resmen başladı: Elon Musk yönetim kurulunu feshetti!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonraki ilk icraatını yaptı. Platformun başına geçtiği gün Twitter CEO'su dahil 4 üst düzey yöneticiyi kovan Musk, tüm yönetim kurulunu feshederek şirketin tek yöneticisi oldu.

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Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, şirketin "tek yöneticisi" oldu. SEC raporuna göre Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in yeğeni Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da Twitter'ın en büyük ikinci hissedarı olduğu görüldü.

İlk olarak 4 üst düzey ismin isine son vermişti
Öte yandan, geçtiğimiz hafta satın alma sürecini tamamlayan Musk, Twitter CEO’su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in işine son vermişti. Musk 4 ismi, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı. Musk’ın Twitter'ın CEO'su olmayı ve ayrıca kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları kaldırmayı planladığı belirtilmişti.

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