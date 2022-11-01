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Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesine 8 milyon başvuru

Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesine 8 milyon başvuru

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvurular dün itibari ile sona erdi. Bakan Kurum projeye 1,5 ayda 8 milyon kişinin başvurduğunu ve geçerli başvuru sayısının 5 milyon 135 bin 324 olduğunu duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin bir açıklama yaptı. 

Bakan Kurum "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var."

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