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MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sabotaj komutanı etkisiz hale geldi

MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sabotaj komutanı etkisiz hale geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'ye bir darbe daha indirdi. PKK'nın sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu öldürüldü.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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