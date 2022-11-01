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Kırklareli'nde kovalamaca! Ormanda çukurda saklanırken bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırklareli'nde kovalamaca! Ormanda çukurda saklanırken bulundu

İSTANBUL'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı uzun süren kovalamaca sonrası ormanda çukurda saklanırken bulundu.

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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da tartıştığı arkadaşını öldüren B.Ç. ile çeşitli suçlardan aranan B.A. ve P.D'nin Vize ilçesinin Kızılağaç köyünde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobil jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp bir süre kaçtı. Ekipler otomobili yola serilen "lastik patlatan kapan" yardımıyla durdurdu. Otomobildeki B.A. ve P.D. yakalanırken, B.Ç. ormanlık alana doğru yaya olarak kaçtı.

Çukurda yakalandı

İz arama köpeği de kullanan jandarma ekipleri, B.Ç'yi bir çukurda saklanırken yakaladı. Şüphelinin üzerinde 20 gram esrar ele geçirildi.

B.Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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