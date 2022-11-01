PSG'nin Icardi planı ortaya çıktı! Transferde takas gündemde

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'yle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli golcünün, İtalya'ya transfer olabileceği öne sürüldü. Mauro Icardi'yle ilgili iddiada yıldız santrforun takasta kullanılabileceği belirtildi. İşte transfer haberinin detayları...

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Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, saha dışındaki özel hayatıyla sık sık gündem olurken bonservisini elinde bulunduran PSG, bu durumu göz önüne alarak kendisiyle yolların kesin şekilde ayırmak istiyor. Mauro Icardi konusunda İtalya'dan Inter iddiası gündeme gelmiş durumda.

Galatasaray'da istediği gibi başlamadı

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, henüz istenen performans seviyesine çıkabilmiş değil. Icardi'nin özel hayatında yaşadığı sorunların adaptasyon sürecinde kendini zorlamış olabileceği konuşulurken golcü oyuncu, Süper Lig 'de çıktığı 4 maçta 1 gol atabilmiş durumda.

PSG yolları ayırmak istiyor

Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiralamak adına uzun süre uğraş vermiş ve Türkiye'de transferin bitimine kısa bir süre kala mutlu sona ulaşılmıştı. Bu sezondan sonrası dikkate alındığında ise PSG, net şekilde Arjantinli golcü ile yola devam etmek istemiyor.

Inter'e geri dönmek istiyor

Inter Live'ın haberine göre Mauro Icardi, Galatasaray sonrası kariyeri adına bazı düşüncelere sahipken eski takımı Inter'de yeniden forma giymek istiyor. Milano'da Porta Nuova bölgesinde 3 yıl önce yaklaşık 5 milyon Euro'ya aldığı bir evi bulunan ve sık sık oraya giden Icardi'nin eskiden kaptanlığını yaptığı Inter'e dönmek adına PSG'deki yüklü maaşından dahi vazgeçmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Ocak ayındaki görüşmelere dahil olabilir

PSG, Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor. Slovak oyuncu, Inter ile olan sözleşmesini yenilemezse Ocak ayında oyuncuyla görüşme hakkı elde edecek PSG'nin Skriniar ile gerçekleştireceği görüşmeler kapsamında Icardi'nin de Inter'e transferi adına temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor. PSG'nin elden çıkarmak istediği Arjantinli oyuncu için Inter'e kolaylık sağlaması bekleniyor. Inter Live'ın haberine göre Skriniar, takımıyla sözleşme yenilemese dahi Inter'in bu transferden Mauro Icardi'yi alarak çıkabileceği aktarılmakta.

Inter, Icardi'yi istemiyor

Inter Live, Mauro Icardi'nin İtalyan ekibine dönmeye istekli olduğunu ama aynı durumun Inter tarafında geçerli olmayacağını belirtiyor. Eski takımıyla olan ilişkilerin ve mevcut yönetimle olan bağlarının tamamen koptuğu göz önüne alındığında Inter'in Icardi transferine sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.