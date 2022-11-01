Patatesli kaşarlı bazlama tarifi bu lezzetin bağımlısı olacaksınız

Kahvaltılarda sıcacık hamur işleri çayla beraber keyifle tükettiğimiz lezzetlerin başında geliyor. Doyurucu ve bir o kadar da lezzetli bir hamur işi tarifi arıyorsanız patatesli kaşarlı bazlama tarifimizi denemenizi öneririz. Peki patatesli kaşarlı bazlama tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı...

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Patates ve kaşar hamur işlerine verdiği lezzetle biliniyor. Bazlamanın da içerisine giren patates ve kaşar lezzeti bambaşka noktalara taşıyor. Kahvaltıda değişik bir tarif yapmak isterseniz patatesli kaşarlı bazlama tarifi tam da buna uygun. Dumanı tüten, kaşar peynirleri uzayan nefis bazlama tarifimize bayılacağınızdan eminiz. Peki patatesli kaşarlı bazlama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktası var mı? İşte lezzetiyle mest eden patatesli kaşarlı bazlamanın yapımı...

Patatesli kaşarlı bazlama malzemeleri

Hamur İçin:

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı süt(ılık)

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 tutam tuz

İç Harcı İçin:

1 adet patates(haşlanmış)

2 yemek kaşığı mayonez

1 tutam tuz

1 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)

Pişirmek İçin:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Patatesli kaşarlı bazlama nasıl yapılır?

Hamur için tüm malzemeyi bir kasede karıştırarak birleştirin. Ardından harcı tezgaha alıp pürüzsüz olana kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru üzeri örtülü bir şekilde buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Haşlanmış patatesi ezip mayonez ve tuzla karıştırın.

Dinlenen hamuru çok ince bir şekilde merdane ile açın. Ortasına önce kaşar peynirinin yarısını, ardından püreli karışımı ve son olarak kalan kaşar peynirini de koyup hamuru kenarlardan ortaya doğru bir bohça gibi kapatın. Kapatma işlemi esnasında hiç delik kalmadığına emin olun.

Bazlamayı ters çevirip merdane ile hafifçe bastırarak tava ebatında genişletin.

Tavayı orta ateşte ısıtın içine tereyağını koyup eritin. Ardından bazlamanın birleşme kısmı altta kalacak şekilde tavaya yerleştirin ve ara ara dikkatlice çevirerek altı üstü kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Bazlamayı sıcak olarak, dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun.

Kalan bazlamayı nasıl saklayalım?

Pişirmiş olduğunuz bazlamaları buzluğa atarak 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Pişmiş bazlama hamurları yeterince soğuduktan sonra ağzı kapalı buzdolabı poşetine aktarın. Tüketmek istediğinizde buzluktan çıkarıp oda sıcaklığında bir süre dinlendirdikten sonra ister fırında isterseniz de tavada yeniden ısıtarak afiyetle tüketebilirsiniz.