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Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: 4 uygulamayı sona erdirin

Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: 4 uygulamayı sona erdirin

Merkez Bankası, bankalara bazı uygulamaları sona erdirmeleri istenen bir metin gönderdi. Bu uygulamaların Merkez Bankası düzenlemelerinin ruhuna aykırı olduğu vurgulandı.

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TCMB'nin bankalara ilettiği ve Reuters tarafından görülen "TCMB Denetim" başlıklı metinde son dönemde görülmeye başlanan toplam dört uygulamanın TCMB düzenlemelerinin "ruhuna aykırı" olduğunu, düzenlemelerin hedefledikleri amaçlarla örtüşmediğini ve finansal istikrarın temini konusunda da destekleyici olmadığını belirtildi.

İnceleme sürecek

TCMB uygulamaların "müfettişler tarafından" incelenmeye devam edileceğini belirtti.TCMB'nin son verilmesini istediği dört uygulama şöyle:

*Kredi kullanan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta değerlendirilmesine izin verilmesi.

*Kredi kullanan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının veya tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğü getirilmesi.

*TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak için piyasa mevduat faizlerinin çok üzerinde oranlar ile TL mevduat toplanması.

*Yurt dışı yerleşik bankalar ile off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım satım işlemleri gerçekleştirilmesine devam edilmesi.

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