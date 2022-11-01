BIST 4.010
DOLAR 18,61
EURO 18,47
ALTIN 986,49
HABER /  POLİTİKA

Özlem Zengin sürprizi! Mahir Ünal AK Parti grup başkan vekilliğinden istifa etti Bahçeli çok kızmıştı

Özlem Zengin sürprizi! Mahir Ünal AK Parti grup başkan vekilliğinden istifa etti Bahçeli çok kızmıştı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekiliği görevinden affını talep etti. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin getirildi. Mahir Ünal 'Alfabeyle' ilgili sözleri sebebiyle MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki almıştı.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir etkinlikte dünyada yaşanan en sert devrimlerde bile lügate dokunulmadığının altını çizerken, Türkiye'de cumhuriyet dönemi ile birlikte lügatin, alfabenin ve dilin değiştiğini belirtmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahir Ünal'ın bu açıklamalarına çok sert tepki vermişti.  

"Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim"

Eleştirilere yanıt vermek için yazılı bir açıklama yapan Mahir Ünal, "Ses bayrağım Türkçe ile gurur duyuyorum. Kendimi Cumhuriyetin fikri hü irfanı hür bir evladı olarak görüyorum" demişti. Mahir Ünal bu açıklamasına rağmen tepkileri dindiremedi. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" dedi.

Ünal mesajında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim" ifadesine de yer verdi.

Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi

Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin'in getirildiği öğrenildi. Bilindiği üzere Zengin, Temmuz 2018-Mart 2021 arasında aynı görevi yürütmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
PSG'nin Icardi planı ortaya çıktı! Transferde takas gündemde
PSG'nin Icardi planı ortaya çıktı! Transferde takas gündemde
Patatesli kaşarlı bazlama tarifi bu lezzetin bağımlısı olacaksınız
Patatesli kaşarlı bazlama tarifi bu lezzetin bağımlısı olacaksınız
AK Parti davetine gitti 'ATV'de haber sunarsınız' dediler Gürkan Hacır'dan tepkilere gazete küpürüyle yanıt
AK Parti davetine gitti 'ATV'de haber sunarsınız' dediler Gürkan Hacır'dan tepkilere gazete küpürüyle yanıt
Kırklareli'nde kovalamaca! Ormanda çukurda saklanırken bulundu
Kırklareli'nde kovalamaca! Ormanda çukurda saklanırken bulundu
Twitter'da yeni dönem resmen başladı: Elon Musk yönetim kurulunu feshetti!
Twitter'da yeni dönem resmen başladı: Elon Musk yönetim kurulunu feshetti!
MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sabotaj komutanı etkisiz hale geldi
MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sabotaj komutanı etkisiz hale geldi
Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı! Silahlı saldırıda çok sayıda yaralı var!
Cadılar Bayramı kutlamaları kana bulandı! Silahlı saldırıda çok sayıda yaralı var!
Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesine 8 milyon başvuru
Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesine 8 milyon başvuru
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
Otomotiv yazarından Togg fiyatı açıklaması
Otomotiv yazarından Togg fiyatı açıklaması
Benzine zam geldi! İşte 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Benzine zam geldi! İşte 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları...
İngiltere salgın için harekete geçti! Tarih verildi ve kısıtlama kararı alındı
İngiltere salgın için harekete geçti! Tarih verildi ve kısıtlama kararı alındı