Özlem Zengin sürprizi! Mahir Ünal AK Parti grup başkan vekilliğinden istifa etti Bahçeli çok kızmıştı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekiliği görevinden affını talep etti. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin getirildi. Mahir Ünal 'Alfabeyle' ilgili sözleri sebebiyle MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki almıştı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir etkinlikte dünyada yaşanan en sert devrimlerde bile lügate dokunulmadığının altını çizerken, Türkiye'de cumhuriyet dönemi ile birlikte lügatin, alfabenin ve dilin değiştiğini belirtmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahir Ünal'ın bu açıklamalarına çok sert tepki vermişti.

"Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim"

Eleştirilere yanıt vermek için yazılı bir açıklama yapan Mahir Ünal, "Ses bayrağım Türkçe ile gurur duyuyorum. Kendimi Cumhuriyetin fikri hü irfanı hür bir evladı olarak görüyorum" demişti. Mahir Ünal bu açıklamasına rağmen tepkileri dindiremedi. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" dedi.

Ünal mesajında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim" ifadesine de yer verdi.

Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi

Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin'in getirildiği öğrenildi. Bilindiği üzere Zengin, Temmuz 2018-Mart 2021 arasında aynı görevi yürütmüştü.