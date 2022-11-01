BIST 4.088
DOLAR 18,62
EURO 18,48
ALTIN 986,06
HABER /  SAĞLIK

Süte sarımsak atın günde bir bardak için tepeden tırnağa yenilenin

Süte sarımsak atın günde bir bardak için tepeden tırnağa yenilenin

Havaların giderek soğumaya başladığı, bağışıklık sisteminin giderek düştüğü bu günlerde size harika gelecek bir tarif hazırladık. Tam bir antibiyotik deposu olan sarımsağın daha önce duyulmamış bir faydasını ve kullanım alanını size anlatacağız.

Abone ol

Soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda ilaç kullanmak yerine doğal yöntemleri tercih edenlerdenseniz size harika bir tarifle geldik. Son günlerin yeni gözdesi  sarımsak sütü. İsmini ilk kez duyanları şaşkınlığa uğratan sarımsak sütünün faydaları ise saymakla bitmiyor.

Sarımsak sütü, başka bir ifadeyle sarımsaklı sütün nasıl yapıldığını öğrendik, sıra geldi daha da merak edilen kısma, sarımsak sütünün faydalarına. Buyurun hemen sıralamaya başlayalım:

*Sarımsak sütü, içindeki sarımsak, süt ve baldan aldığı güçle öksürük krizlerine çözüm oluyor.
*Bu etkisiyle boğaz ağrısına iyi geldiği de söyleniyor.
*Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.
*Sarımsaklı süt, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor.
*Eklem ağrısı çekenlerin de bu ağrılarını hafifletiyor.
*Son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı söyleniyor, aklınızda bulunsun.
Sarımsak sütünün zararları var mıdır, tüketirken nelere dikkat etmek gerekir?

Sarımsak sütünün herhangi bir zararı, yan etkisi varsa bunu da bilmeli dedik, sarımsaklı sütü tüketirken nelere dikkat etmek gerekir, sıralayalım istedik. Sarıksak sütü, her yiyecek ve içecek gibi her bünyede aynı etkileri göstermeyebilir, bu sebeple şunlara dikkat etmek gerekir:

Başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere eğer kronik/ciddi bir rahatsızlığınız varsa bu sütü tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
Aynı şekilde düzenli olarak tüketmeniz gereken ilaçlarınız ya da sağlığınız için uygulamanız gereken bir perhiz varsa bu sütü içmemeli, yine mutlaka doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz.

Alerjik bir bünyeniz varsa sarımsaklı süt kürünü uygulamadan önce temkinli davranmayı elden bırakmamalı, doktorunuz bu uygulamayı önermezse uygulamamalısınız.

Tüketmeniz durumunda mide bulantısı, kusma gibi etkiler söz konusu oluyorsa hemen tüketmeye son vermeli, şikayetlerinizin devam etmesi halinde mutlaka doktorun yolunu tutmalısınız. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Özgür Özel'den kritik adaylık açıklaması: Kemal Bey ufacık bir sorun olsa...
CHP'li Özgür Özel'den kritik adaylık açıklaması: Kemal Bey ufacık bir sorun olsa...
Kantin kira artış oranı belli oldu Bendevi Palandöken'den açıklama
Kantin kira artış oranı belli oldu Bendevi Palandöken'den açıklama
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un geleceği belli oldu Ceyhun Kazancı açıkladı
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un geleceği belli oldu Ceyhun Kazancı açıkladı
Yeni e-ticaret yasası Youtube, Instagram, Facebook'a, Tiktok ve Twitter'e kıyak, Türk medyasına darbe
Yeni e-ticaret yasası Youtube, Instagram, Facebook'a, Tiktok ve Twitter'e kıyak, Türk medyasına darbe
Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: 4 uygulamayı sona erdirin
Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: 4 uygulamayı sona erdirin
Özlem Zengin sürprizi! Mahir Ünal AK Parti grup başkan vekilliğinden istifa etti Bahçeli çok kızmıştı
Özlem Zengin sürprizi! Mahir Ünal AK Parti grup başkan vekilliğinden istifa etti Bahçeli çok kızmıştı
PSG'nin Icardi planı ortaya çıktı! Transferde takas gündemde
PSG'nin Icardi planı ortaya çıktı! Transferde takas gündemde
Patatesli kaşarlı bazlama tarifi bu lezzetin bağımlısı olacaksınız
Patatesli kaşarlı bazlama tarifi bu lezzetin bağımlısı olacaksınız
AK Parti davetine gitti 'ATV'de haber sunarsınız' dediler Gürkan Hacır'dan tepkilere gazete küpürüyle yanıt
AK Parti davetine gitti 'ATV'de haber sunarsınız' dediler Gürkan Hacır'dan tepkilere gazete küpürüyle yanıt
Kırklareli'nde kovalamaca! Ormanda çukurda saklanırken bulundu
Kırklareli'nde kovalamaca! Ormanda çukurda saklanırken bulundu
Twitter'da yeni dönem resmen başladı: Elon Musk yönetim kurulunu feshetti!
Twitter'da yeni dönem resmen başladı: Elon Musk yönetim kurulunu feshetti!
MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sabotaj komutanı etkisiz hale geldi
MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sabotaj komutanı etkisiz hale geldi