Süte sarımsak atın günde bir bardak için tepeden tırnağa yenilenin

Havaların giderek soğumaya başladığı, bağışıklık sisteminin giderek düştüğü bu günlerde size harika gelecek bir tarif hazırladık. Tam bir antibiyotik deposu olan sarımsağın daha önce duyulmamış bir faydasını ve kullanım alanını size anlatacağız.

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Soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda ilaç kullanmak yerine doğal yöntemleri tercih edenlerdenseniz size harika bir tarifle geldik. Son günlerin yeni gözdesi sarımsak sütü. İsmini ilk kez duyanları şaşkınlığa uğratan sarımsak sütünün faydaları ise saymakla bitmiyor.

Sarımsak sütü, başka bir ifadeyle sarımsaklı sütün nasıl yapıldığını öğrendik, sıra geldi daha da merak edilen kısma, sarımsak sütünün faydalarına. Buyurun hemen sıralamaya başlayalım:

*Sarımsak sütü, içindeki sarımsak, süt ve baldan aldığı güçle öksürük krizlerine çözüm oluyor.

*Bu etkisiyle boğaz ağrısına iyi geldiği de söyleniyor.

*Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

*Sarımsaklı süt, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor.

*Eklem ağrısı çekenlerin de bu ağrılarını hafifletiyor.

*Son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı söyleniyor, aklınızda bulunsun.

Sarımsak sütünün zararları var mıdır, tüketirken nelere dikkat etmek gerekir?

Sarımsak sütünün herhangi bir zararı, yan etkisi varsa bunu da bilmeli dedik, sarımsaklı sütü tüketirken nelere dikkat etmek gerekir, sıralayalım istedik. Sarıksak sütü, her yiyecek ve içecek gibi her bünyede aynı etkileri göstermeyebilir, bu sebeple şunlara dikkat etmek gerekir:

Başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere eğer kronik/ciddi bir rahatsızlığınız varsa bu sütü tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Aynı şekilde düzenli olarak tüketmeniz gereken ilaçlarınız ya da sağlığınız için uygulamanız gereken bir perhiz varsa bu sütü içmemeli, yine mutlaka doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz.

Alerjik bir bünyeniz varsa sarımsaklı süt kürünü uygulamadan önce temkinli davranmayı elden bırakmamalı, doktorunuz bu uygulamayı önermezse uygulamamalısınız.

Tüketmeniz durumunda mide bulantısı, kusma gibi etkiler söz konusu oluyorsa hemen tüketmeye son vermeli, şikayetlerinizin devam etmesi halinde mutlaka doktorun yolunu tutmalısınız.



