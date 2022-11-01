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CHP'li Özgür Özel'den kritik adaylık açıklaması: Kemal Bey ufacık bir sorun olsa...

CHP'li Özgür Özel'den kritik adaylık açıklaması: Kemal Bey ufacık bir sorun olsa...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgil olarak "Kararı 6’lı Masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkar olmak yerine fedakarlığı seçer." dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı"  vizyonunun CHP’nin iki sene önce ilan ettiği ‘'İkinci Yüzyıl'a Çağrı’ beyannamesinin "doğrudan kopyası olduğunu" savundu. 

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Özel, "Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar ama düne kadar düşman hukuk uyguluyorlardı. Seçimlere 7 ay kala 20 yıldır yaptıklarını, özellikle de son 7 yıldır yaptıklarını bir söylemle değiştirdiklerine inandırmaları o kadar kolay değil" yorumunu yaptı. 

"Kanun dışı işlem yapanlar hesaplarını verecek"

Özel, "6’lı Masa iktidar olursa ne yapacak? Hesaplaşma mı yoksa helalleşme mi devrede olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“İntikam almayacağız. CHP, sosyal demokrat ve kurucu parti olduğu için zaten yapısal olarak intikam almaz. Cumhuriyet’i birlikte kurduklarımızın torunlarına vatan haini diyecek halimiz yok. Bir hesap görülecekse kanun dışı işler yapanlar şahsen bunun hesaplarını verecekler. Aileleri, yakınları, çevreleri değil."

"Fedakarlığı seçer"

Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında şunları söyledi:

"Kemal Bey’in pek çok açıklaması kişisel adaylık talebi olarak okunuyor oysa CHP’nin iktidar talebi olarak okunması lazım. Siyasetteki genel akışa göre CHP’nin içinde Genel Başkan’ın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var. Ancak kararı 6’lı Masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer. İktidar ve yakınları ‘Aday niye belirlenmiyor?’ diye soruyorlar. Cumhur İttifakı bundan niye rahatsız? Acele ettiriyorlarsa, belirlemeyerek iyi bir şey yapıyoruz. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu tercih etmiyor, ondan çekiniyor." 

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