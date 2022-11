Herkesi kovan Elon Musk Twitter'ın tek yöneticisi oldu! Twitter'ın Arap ortağı ortaya çıktı bakın kim?

Twitter'ı satın alan Elon Musk kendini tek yönetici yaptı. Elon Musk krallığını da annesiyle çekildiği fotoğrafla duyurdu. Elon Musk Twitter'ı satın alma sürecinin ardından ilk iş tüm yöneticileri kovmuştu. Elon Musk'un ABD Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı bildirimle Twitter'daki ortağı da ortaya çıktı. Meğer Elon Musk bir Suudi Prens ile ortak olmuş. Elon Musk'un bir kadın yöneticiyi kovduğu ve 'zalimlikle' itham edildiği görüntüler ise kurgu çıktı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti. Elon Musk kendini tek yönetici olarak ilan etti. Elon Musk, Twitter'in tüm üst düzey yöneticileri lavaboyla şirkete girip kovmuştu.

Twitter'ın tek yönetici oldu

Twitter'a 44 milyar dolar veren Elon Musk, sosyal medya platformunun tek yöneticisi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, şirketin "tek yöneticisi" oldu.

Elon Musk, Twitter'ın tek yönetici olmasını da annesi (sağ tarafta) ile olan bu fotoğrafı ile sosyal medyadan ilan etti. Elon Musk'ın annesi Maye Musk 19 Nisan 1948 doğumlu. Diyetisyen olan Maye Musk, 50 yıldır modellik yapıyor.

Ortağı Suudi prens çıktı

Elon Musk'un Twitter'ın tek sahibi olmadığı da ortaya çıktı. SEC raporuna göre Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in yeğeni Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da Twitter'ın en büyük ikinci hissedarı oldu.

Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Alwaleed bin Talal, Twitter için 1.89 milyar dolar vermiş. Dünyanın sayılı zenginleri arasında olan Prens, Bill Gates'in şirketine ait olan Four Seasons Hotels and Resorts'un kontrolünü geçen Eylül ayında ele geçirmişti. Forbes zenginler listesine göre Suudi prensin

18.7 milyar dolarlık bir serveti var. Sahibi olduğu Kingdom Holding Co. özellikle lüks otellere yatırım yapıyor.

Twitter'ın en büyük ortağı olan Prens, eski eşi Prenses Ameerah Al-Taweel'in güzelliğiyle bir çok kez gündem olmuştu. 18 yaşında kendisi ile okul röportajı için gelen Al Taweel ile hemen evlenmiş ve onu 4. eşi yapmıştı. 2008 yılında gerçekleşen bu evlilik 2018'de sona erdi. Prensin eşi kendine zengin bir eş daha buldu. Boşandığı sene milyarder Khalifa Bin Butti Al Muhairi ile evlendi.

İlk olarak 4 üst düzey ismin isine son vermişti

Geçtiğimiz hafta satın alma sürecini tamamlayan Musk, Twitter CEO’su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in işine son vermişti. Musk 4 ismi, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı. Musk’ın Twitter'ın CEO'su olmayı ve ayrıca kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları kaldırmayı planladığı belirtilmişti.