Elon Musk annesi kimdir? Çıplak pozlar vermiş Elon Musk'un babasını önce boşamış sonra...

Twitter'ı aldığı günden beri şov yapan Elon Musk yine bir fotoğrafla gündemde. Twitter hesabından annesi Maye Musk ile poz veren Elon Musk, üstündeki kostümden çok annesinin sıra dışı tarzı ile merak konusu oldu. Elon Musk'un babası Güney Afrikalı bir mühendis. Elon Musk'ın anne ve babası 1970'te evlenmiş. Elon Musk'ın 2 kardeşi daha bulunuyor.

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Elon Musk twitterdan 'annem' diyerek paylaştığı fotoğrafla merak konusu oldu. Elon Musk'ın annesi Maye Musk 19 Nisan 1948 doğumlu. Diyetisyen olan Maye Musk, 50 yıldır modellik yapıyor. Güney Afrika ve Amerika vatandaşı olan Maye Musk, bir çok ABD'nin ünlü dergilerine haber olmuş biri...

Elon Musk'ın babası ve kardeşleri

Kanada doğumlu olan Maye Musk, ailesi 1950'de Güney Afrika'nın Pretoria kentine taşınınca orada büyümüş. 1969 Güney Afrika Güzeli güzellik yarışmasında finalist olan Maye Musk, 1970 yılında lisede tanıştığı Güney Afrikalı bir mühendis olan Errol Musk ile evlendi. Maye ve Errol Musk'un bu evlilikte üç çocukları oldu: Elon Musk , Kimbal Musk ve Tosca Musk.

Diyetisyen diploması var

Maye Musk , Güney Afrika'daki Orange Free State Üniversitesi'nden diyetetik alanında yüksek lisans derecesi aldı. Maye Musk diyetisyenlikle birlikte modellik kariyerine de devam etti ve 50 yıldır modellik yapıyor.

Elon Musk'un babasıyla boşandı

Maye Musk'ın evliliği uzun sürmedi ve 1979'da Errol Musk'tan boşandı. Ancak ikili ayrılmadı. İki yıl sonra Maye Musk, eski eşiyle beraber yaşamaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra büyük oğlu Elon Musk, Kanada'ya taşınmaya karar verdi; onu diğer çocukları takip etti.

74 yaşında çıplak poz verdi ve hala model

Modellik kariyeri Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Maya Musk, bir Beyonce klibinde de rol aldı. Time dergisinin kapağına çıplak fotoğrafı ile çıkan Maye Musk, 2011 yılında da Nev York dergisinin kapağında yine çıplaktı. 74 yaşında olan Maye Musk hala modellik yapmaya devam ediyor.