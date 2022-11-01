Ustasi bile yeyince kıskanacak yiyen tatlının tarifini soracak! Hariri tatlısı yemeyen bin pişman

Hariri tatlısı nasıl yapılır diye soranlar için hariri tatlısı tarifini hazırladık. Ana malzemesi pekmez olan hariri tatlısı için gerekli malzemeler listesi ve yapılışın püf noktaları haberimizde.

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Pekmez denildiğinde ilk akla gelen, kış mevsimi ve çocukluk günleridir. Oysa pekmez, yediden yetmişe herkesin her mevsim tüketmesinde fayda olan yiyeceklerden. Bir de tatlısı olursa tadından yenmez! Pekmezle yapılan nefis muhallebili hariri tarifini sizler için hazırladık. Hem lezzetli, hem kolay hem de eski tariflerden biri olan hariri için gerekli malzemeler listesinde 1 litre süt, yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı dut pekmezi, 1 paket vanilya, 2 tatlı kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz var.

Hariri yapılışı ise şöyle:

Yarım çay bardağı süt ile nişastayı iyice karıştırın. Kalan süt, vanilya ve şekeri tencereye alıp pişirin. Tarçın ve pekmezi ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın. Bir yandan karıştırırken nişastalı sütü karışıma ekleyin. Karıştırarak bir kaç dakika pişirin. Ceviz ekleyin ve kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini süsleyerek servis yapın.

Pekmezin faydaları nelerdir?

Uzun yıllar önce Anadolu’da yaşayan insanların yazın hasat ettikleri ürünleri uzun süre saklayabilmek amacıyla keşfettikleri bir besin olan pekmez hem vitamin hem de enerji deposu peki pekmezin faydaları neler?

*Pekmez yapılırken üzüm, harnup, elma, dut gibi meyveler ezilerek kaynatılır. Bu nedenle pek çok meyveden pekmez elde etmek mümkündür. Ülkemizde yaygın olarak tüketilen pekmez çeşitlerinden bir tanesi üzüm pekmezidir. Yaklaşık olarak 100 gram üzüm pekmezi, 243 kcal enerji içerir.

*Diğer pekmez çeşitlerinden olan dut pekmezinin yaklaşık 100 gramında 272 kcal, andız pekmezinin yaklaşık 100 gramında 266 kcal enerji bulunur. Son dönemlerde beslenme uzmanlarının da sıklıkla önerdiği keçiboynuzu (harnup) pekmezinin yaklaşık 100 gramında 270 kcal enerji bulunur. Pekmez, içerisinde bulunan yüksek enerji miktarı sayesinde vücudun normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur.

*Pekmezin faydaları saymakla bitmez. Pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunmasıdır.

Pekmez antioksidan özelliğinin yanında antienflamatuar özelliği bulunan besinlerdendir. Bu özelliği sayesinde vücutta bulunan iltihaplarla savaşır, iltihap söktürücü özelliği vardır.

*Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 62 mg kalsiyum bulunur. Pekmez, içerisinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin gelişimine katkıda bulunarak kemik ve diş sağlığını destekler.

Yaklaşık olarak 100 gram pekmezde 0,98 gram lif bulunur. İçerisinde bulunan lif, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olurken sindirim sisteminin normal fonksiyonunu destekler.

*100 gram pekmez içerisinde yaklaşık olarak 65,67 gram karbonhidrat bulunur. İçerisinde bulunan karbonhidrat, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşleri engellemeye yardımcı olur.