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İstanbul'da simide zam yolda! Yeni fiyat şoke etti

İstanbul'da simide zam yolda! Yeni fiyat şoke etti

Maliyetlerdeki artış nedeni ile zam yolda... İstanbul Un İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir 5 liradan satılan simidin yeni fiyatını açıkladı.

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Simit yemek de artık lüks oldu. Simidin maliyetinin eski kar marjlarını bulması için, 8 liradan satışa çıkması bekleniyor. 

5 liraya yükselmişti

Daha önce 1 Temmuz'da yapılan zamla birlikte 100 gramlık simit 5 liraya yükselmişti. Haber Global'de yer alan habere göre her geçen gün katlanan maliyetler nedeni ile İstanbul Un İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, mevcut simit fiyatının 8 liraya çıkarılmasının kar marjlarını arttıracağını söyledi.

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