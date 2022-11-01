İstanbul'da simide zam yolda! Yeni fiyat şoke etti

Maliyetlerdeki artış nedeni ile zam yolda... İstanbul Un İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir 5 liradan satılan simidin yeni fiyatını açıkladı.

Abone ol

Simit yemek de artık lüks oldu. Simidin maliyetinin eski kar marjlarını bulması için, 8 liradan satışa çıkması bekleniyor.

5 liraya yükselmişti

Daha önce 1 Temmuz'da yapılan zamla birlikte 100 gramlık simit 5 liraya yükselmişti. Haber Global'de yer alan habere göre her geçen gün katlanan maliyetler nedeni ile İstanbul Un İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, mevcut simit fiyatının 8 liraya çıkarılmasının kar marjlarını arttıracağını söyledi.