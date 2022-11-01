İslam Memiş'ten gram altın yerine bomba öneri! Yeni rekorlar göreceğiz diyerek tek tek açıkladı

-Bu hafta çarşamba akşamı Fed'in faiz kararı var. 75 puanlık faiz artırımı yüzde 100 olarak fiyatlandı. Kısa yoldan para kazanırız hayaliyle beklenti içinde olanlar var. Yanlış hamle, bu seviyelerden satıp altta alırım düşüncesindeyseniz yanlış.