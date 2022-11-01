BIST 4.059
DOLAR 18,62
EURO 18,51
ALTIN 988,79
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Yeni banka emekli promosyonu nasıl alınır? 3 yıl taahhüt veren zamlı promosyon alabilir

Yeni banka emekli promosyonu nasıl alınır? 3 yıl taahhüt veren zamlı promosyon alabilir

Bankaların emekli promosyon tutarları bugün (1 Kasım 2022) itibariyle değişiyor. Bankalar yeni dönem için yeni rakamlar belirliyor. Emekli banka promosyonu için bankaya imza vermiş olsanız da zamlanan promosyonu alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler var. Farklı bir bankaya geçip oranın emekli promosyonunu almanız da mümkün.

Abone ol

Bugün itibariyle milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Buna göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

Protokol imzalanan bankalar listesi

SGK ile protokol imzalayan 19 banka şöyle: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

Yeni promosyonu alabilir misiniz?

Emekliler promosyon alabilmek için bankalarla 3 yıllık anlaşma imzalıyor. Eğer böyle bir imza attıysanız 3 yılın dolmasını beklemek zorunda değilsiniz. Aynı bankadan emekli promosyonu almayı tercih ederseniz, yeni promosyon başvurusu yapacaksınız. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

Banka emekli promosyonları ne kadar? Tüm bankaların promosyon listesi için tıklayın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün 19 banka emekli promosyonlarını yükseltiliyor! Yeni emekli banka promosyonunu herkes alacak
Foto Galeri Bugün 19 banka emekli promosyonlarını yükseltiliyor! Yeni emekli banka promosyonunu herkes alacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Herkesi kovan Elon Musk Twitter'ın tek yöneticisi oldu! Twitter'ın Arap ortağı ortaya çıktı bakın kim?
Herkesi kovan Elon Musk Twitter'ın tek yöneticisi oldu! Twitter'ın Arap ortağı ortaya çıktı bakın kim?
Lokantada yediğiniz kuru fasulye kadar lezzetli olsun! Pişirme suyuna bunu katın
Lokantada yediğiniz kuru fasulye kadar lezzetli olsun! Pişirme suyuna bunu katın
Tedavi için kullanılan bu ilaç beyin yapısını etkiliyor
Tedavi için kullanılan bu ilaç beyin yapısını etkiliyor
Barış Yarkadaş canlı yayında Adil Karaismailoğlu'na seslendi: Sakın bunu yapmayın!
Barış Yarkadaş canlı yayında Adil Karaismailoğlu'na seslendi: Sakın bunu yapmayın!
Olay çıkaran genç gözaltına alınında 'Sizi dava etmezsem adam değilim' dedi
Olay çıkaran genç gözaltına alınında 'Sizi dava etmezsem adam değilim' dedi
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: Şimdiden kuyruğa gir
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: Şimdiden kuyruğa gir
Süte sarımsak atın günde bir bardak için tepeden tırnağa yenilenin
Süte sarımsak atın günde bir bardak için tepeden tırnağa yenilenin
CHP'li Özgür Özel'den kritik adaylık açıklaması: Kemal Bey ufacık bir sorun olsa...
CHP'li Özgür Özel'den kritik adaylık açıklaması: Kemal Bey ufacık bir sorun olsa...
Kantin kira artış oranı belli oldu Bendevi Palandöken'den açıklama
Kantin kira artış oranı belli oldu Bendevi Palandöken'den açıklama
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un geleceği belli oldu Ceyhun Kazancı açıkladı
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un geleceği belli oldu Ceyhun Kazancı açıkladı
Yeni e-ticaret yasası Youtube, Instagram, Facebook'a, Tiktok ve Twitter'e kıyak, Türk medyasına darbe
Yeni e-ticaret yasası Youtube, Instagram, Facebook'a, Tiktok ve Twitter'e kıyak, Türk medyasına darbe
Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: 4 uygulamayı sona erdirin
Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: 4 uygulamayı sona erdirin