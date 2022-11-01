Yeni banka emekli promosyonu nasıl alınır? 3 yıl taahhüt veren zamlı promosyon alabilir

Bankaların emekli promosyon tutarları bugün (1 Kasım 2022) itibariyle değişiyor. Bankalar yeni dönem için yeni rakamlar belirliyor. Emekli banka promosyonu için bankaya imza vermiş olsanız da zamlanan promosyonu alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler var. Farklı bir bankaya geçip oranın emekli promosyonunu almanız da mümkün.

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Bugün itibariyle milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Buna göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

Protokol imzalanan bankalar listesi

SGK ile protokol imzalayan 19 banka şöyle: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

Yeni promosyonu alabilir misiniz?

Emekliler promosyon alabilmek için bankalarla 3 yıllık anlaşma imzalıyor. Eğer böyle bir imza attıysanız 3 yılın dolmasını beklemek zorunda değilsiniz. Aynı bankadan emekli promosyonu almayı tercih ederseniz, yeni promosyon başvurusu yapacaksınız. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

Banka emekli promosyonları ne kadar? Tüm bankaların promosyon listesi için tıklayın