Tedavi için kullanılan bu ilaç beyin yapısını etkiliyor

Farklı psikolojik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan depresyon, oldukça ciddi ve kötü sonuçlara sebep olabilir bu gibi durumlarda ise antidepresan ilaçları kullanılıyor. Fakat bu ilaçlar da bazı durumlarda farklı sorunları ortaya çıkarmaya sebep oluyor.

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Depresyon nedeniyle oluşan mutsuzluk, bitkinlik, tükenmişlik, huzursuzluk sorunlarını ortadan kaldırabilmek için antidepresan ilaçları kullanılıyor. Fakat her ne kadar tedavi amacıyla kullanılan bir ilaç olda da, bu ilaçlar beyine etki ederek farklı sorunların ortaya çıkmasına da sebep olabiliyor. İşte antidepresanlarla ilgili bilinmesi gerekenler...

Majör depresif bozukluk (MDB), herhangi bir aktiviteye genel olarak ilgi kaybı ile karakterize edilen bir zihinsel sağlık bozukluğu olarak tanımlanıuor. Bu sorundan muzdarip kişiler, günlük hayatlarında büyük sorunlarile karşı karşıya gelebilirler. Fakat bu sorun, beynin bağlantı şeklini değiştirmek için belirli antidepresanlar kullanarak tedavi edilebiliyor.

Daha önceki araştırmacılar, anti-depresanların ve hatta davranışsal terapinin ve elektrokonvülsif terapinin MDB’den muzdarip herkeste işe yaramadığını ortaya çıkarmışlardı. Fakat Almanya’da bir grup araştırmacı antidepresanların, hastaların beyin yapılarını değiştirebileceğini öne sürdü. Bu değişiklik sayesinde de hastalarda gelişme görüldüğü belirtiliyor.

Gri ve beyaz madde

Geçmişte yapılan araştırmalar, ciddi depresyon nöbetlerinin beyinde bulunan gri madde ve beyaz madde hacmindeki değişiklikle ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştı. Her beyin maddesi türü vücudun farklı işlevleriyle ilişkili ve bunlardaki herhangi bir değişiklik beynimizin tepki verme şeklini büyük ölçüde değiştirebiliyor.

Şayet insan beyninin yapısı ile depresif düşüncelerin işleyişi arasında güçlü bir bağlantı olduğu kanıtlanabilirse, MDB gibi hastalıkların teşhis ve tedavi edilme şeklini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Antidepresan nedir?

Antidepresanlar ağırlıklı olarak depresyon tedavisinde kullanılan, etken maddelerine göre farklı türlere ayrılan ilaç olarak bilinir. Antidepresan tedavisinde amaç depresyon nedeniyle oluşan mutsuzluk, bitkinlik, tükenmişlik, huzursuzluk sorunlarını kalıcı şekilde ortadan kaldırmaktır. Bu sayede kişinin kaygıları azalır, bitkinliği, tükenmişliği, isteksizliği, huzursuzluğu ortadan kalkar ve depresyon öncesi daha dengeli olan ruh durumuna geri dönebilir. Antidepresanların özellikle orta ve şiddetli depresyonu olan kişilerde etkili olduğu tahmin edilmekle birlikte, belirli durumların (geçmişte daha orta-ağır depresyon öyküsü, kaygı bozukluğu veya ağrı bozukluğu birlikteliği gibi) varlığında hafif seviyedeki depresyonda da kullanılabilir.