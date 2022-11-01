Lokantada yediğiniz kuru fasulye kadar lezzetli olsun! Pişirme suyuna bunu katın

Nohut ve kuru fasulye gaz yapmamasını istiyorsanız sizin için sirkeli ve soğuk sulu şahane bir çözüm bulduk. Kuru fasulye ve nohutun gazı nasıl alınır diye merak edenler, hamileler ve emziren anneler bu yöntemi güvenle kullanarak nohut ve kuru fasulyenin gaz yapmasını önleyebilirler.

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Nohut ve kuru fasulye Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden. Hem de en sağlıklı bitkisel protein kaynakları. Özellikle kış aylarında hemen her evde nohut ve kuru fasulye pişer. Ancak gelin görün ki nohut ve kuru fasulyenin yaptığı gaz ve şişkinlikten şikayet etmeyenimiz yok. Hele hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için gaz şikayeti dayanılmaz olabilir. Ancak hem nohut hem de kuru fasulyenin gaz yapmaması için sirke ve soğuk suyla yapabileceğiniz etkili bir çözüm var.

Öncelikle yapmanız gereken nohut yada kuru fasulyeyi pişirmeden en az 12 saat önce ıslatmanız gerekiyor. Ancak ıslatma suyunun sıcak değil soğuk olması gerekiyor. Oda sıcaklığında bir suyla ıslattığınız kuru fasulye ve nohutu haşlamadan önce bu ıslatma suyunu dökün.

Haşlama işlemi için tencereye aldığınız nohut veya kuru fasulyenin üzerine yine soğuk su dökün. Ardından suyun içine yarım kahve fincanı kadar sirke ekleyin ve kaynaması için bırakın.

Haşlanma işlemi bittiğinde suyu döküp fasulye veya nohutları pişirmek için ayırın.

Kuru fasulye neden gaz yapar?

Fasulye “oligosakkarit” denilen bir şeker molekülü içerir. Oligosakkarit tipi büyük moleküllü şekerler midemizde veya ince barsaklarımızda sindirilemezler. Çünkü vücudumuz oligosakkaritleri sindirmemizi sağlayacak bir enzim yoktur.

İnsan vücudunda bu molekülleri yıkacak bir enzim yoktur. Bu nedenle oligosakkaritler sindirilmeden kalın bağırsak geçerler ve burada sayısız mikroplar tarafından gıda olarak kullanılırlar. Bu bakteriler enfeksiyonların bazı türlerini vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı antikorların üretimi için gerekli bazı vitaminlerin oluşumu ve emilimi gibi sağlık için çok önemli fonksiyonları yerine getirirler. Ancak fasulyenin oligosakkaritleri ile barsak bakterilerinin girdiği etkileşim sonucu gaz açığa çıkar. İşte fasulye yenilince oluşan bağırsak gazlarının nedeni budur.

Lokanta usulü mükemmel kuru fasulye yapmanın püf noktaları

Öncelikle tüm malzemelerin kaliteli olması. Bu kuru fasulye için de geçerli, kullandığınız salça ve yağ için de...

Lokantaların tercihi daha tombul, küçük ve lezzetli olan meşhur İspir şeker fasulyesi oluyor. Lezzet farkı genelde buna bağlı.



Ama tabii bununla da sınırlı değil. Fasulyeyi bir gece önceden mutlaka ıslatmayı unutmuyorlar ve tuzun tamamen içine işlediğinden emin oluyorlar. Fasulyeler düdüklü tencerede değil büyük tencerelerde mutlaka içme suyuyla haşlanıyor.



Eğer etli kuru fasulye pişiyorsa etin suyunu kaybetmemesi, daha lezzetli olması için mutlaka harlı ateşte pişiriyorlar. Soğanları incecik doğrayıp fazla suyunu süzmeden asla eklemiyorlar. Bazı yerlerde ise un da kullanıyorlar. Bunun amacı ona tam bir köy lezzeti vermek ve helmeli (Fasulye, pirinç, buğday vb. taneler kaynatıldığında nişastanın çökelmesiyle oluşan koyu sıvı) olmasını sağlamak. 400 gram haşlanmış kuru fasulye için 1,5 yemek kaşığı unu kavurduktan sonra ekliyorlar.



Salça olarak genelde Antep salçası tercih ediliyor. Biber salçasına mutlaka domates salçası da karıştırıp çok az su ekleyip 10 dakika kadar iyice birbirine girmelerini bekliyorlar.



Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkıyorlar. Bunun nedeniyse limon suyunun fasulyenin dağılmamasını ve diri kalmasını sağlaması. Ardından pişen fasulyeleri güvece aktararak 1 bardak su daha ekliyor ve 200 derece fırında 45 dakika-1 saat kadar pişiriyorlar.



