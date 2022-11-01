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İGDAŞ 15 bankayla anlaşma yaptı! Faturalarda taksit dönemi

İGDAŞ 15 bankayla anlaşma yaptı! Faturalarda taksit dönemi

İGDAŞ, 15 bankayla doğalgaz faturalarının vade farksız şekilde taksitlendirilmesi için anlaşma yaptı. Kredi kartına yapılacak taksit sayıları bankalara göre değişkenlik gösteriyor.

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İGDAŞ'ın yaptığı yeni anlaşma uyarınca İstanbul'da vatandaşalar, doğalgaz faturalarını taksitle ödeyebilecek. Faturaların kredi kartıyla vade farksız şekilde ödenebilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.

2-5 taksitle ödeme imkanı

1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek.

Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.

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