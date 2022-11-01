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Togg'un CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu! İrem Sadıkoğlu kimdir?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Togg'un CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu! İrem Sadıkoğlu kimdir?

Togg bünyesinde finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CFO) olarak atandı.

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Togg bünyesinde iki yıldır finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak sorumluluk üstlenecek.

İrem Sadıkoğlu kimdir?

16 yıldan fazla süredir Türkiye ve Amerika’daki çok uluslu işletmelerde otomobil, perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde finans alanı ile şirket alımları, birleşmeleri, halka arz gibi operasyonlarda global deneyime sahip olan Sadıkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu.

Inholland Üniversitesi’nde Pazarlama, Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) İşletme Yönetimi alanlarında da eğitim gören Sadıkoğlu, iş hayatına Türkiye PwC’de başladı ve Amerika’da devam etti. 2013 yılında, Global Türkiye’nin yolunu açan ilk 500 Global Türk’ten biri olarak seçilen Sadıkoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra Finansal Risk Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğe pek çok farklı görevde bulundu. Ekim 2020’den bu yana Togg finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak görevini sürdürecek.

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