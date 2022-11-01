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Alt karın bölgenizden şikayetçiyseniz... Karın yağlarını yakan egzersizler!

Alt karın bölgenizden şikayetçiyseniz... Karın yağlarını yakan egzersizler!

Alt karın yağlarınızdan, simit diye de tabir edilen yanlardaki yağlardan şikayetçiyseniz haberimiz size göre. Karın yağlarını eritme konusunda hangi egzersizi yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için hazırladığımız haberimize göz atın! İşte alt karın yağlarından kurtulmanızı sağlayacak yağ yakan egzersiz hareketleri!

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Vücudumuzdaki fazla yağlar bacaklar, kollar, karın ve basen gibi bölgelerde birikiyor. Kilolarından şikayetçi olanların en fazla canını sıkan bölge ise genellikle karın bölgesi oluyor. Peki karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için beslenme dışında neler yapmalı? Bölgesel egzersizlerden faydalanmak karın yağlarından şikayetçi olanlar için iyi bir yol olabilir. İşte alt karın yağlarını eriten etkili egzersizler...

Şınav

Doğru yapıldığında şınav dünyanın en mükemmel egzersizidir. Kollarınızı, sırtınızı, karın bölgenizi, alt karın kaslarınızı, göğsünüzü ve bacaklarınızı tek bir sıvı yukarı ve aşağı hareketiyle çalıştırabilir. Düzgün yapılmış yirmi beş şınavdan oluşan üç set hedefleyin ve daha sıkı alt karın kaslarının ve diğer her şeyin tadını çıkarın!

Oturarak bacak kaldırma

Çoğu spor salonunda özellikle bunun için bir ekipman bulunur ve sizin de mutlaka varsa onu kullanın. Bu egzersiz için; kollarınızı bükerek makinenin içinde durun, sonra işi yapmak için karın kaslarınızı kullanarak bacaklarınızı önünüze kaldırıyorsunuz. Zor olsa da 12'li 3 set yapın. Nasıl terlediğinizi fark edeceksiniz.

Plank

İşte karın yağları için en iyi egzersizlerden biri daha geliyor: Plank! Kollarınız önünüzde, karnınızın üzerine yatın, sonra vücudunuzu düz bir çizgide tutarak dirsekleriniz ve ayak parmaklarınız üzerinde yukarı kaldırın. Bu pozisyonu iki dakika veya mümkün olduğunca uzun tutun. Kulağa pek hoş gelmiyor ama inanın, ilk dakikanın sonunda yaprak gibi titriyor olacaksınız!

Yel değirmeni hareketi

İşte eğlenceli bir hareket daha… alt karın kasları için diğer en iyi egzersizlerden daha zor değildi . Ayaklarınız omuz genişliğinde açın, elleriniz kalçalarınızda durun. Şimdi bükün, böylece sağ parmaklarınız sol ayak parmaklarınızı şekilde bükün, ayağa kalkın, sonra yine bükün, böylece sol parmaklarınız sağ ayak parmaklarınıza dokunacaksınız. 20-25'lik üç set yapana kadar tekrarlayın.

Bacak kaldırma hareketi

Kollarınız yanlarınızda olacak şekilde bir mindere sırt üstü yatın, sonra bacaklarınızı birlikte yerden yaklaşık on santim yukarı kaldırın. Onları orada, kaldırılmış halde, 30 saniye veya mümkün olduğu kadar uzun süre bırakın, ardından yavaşça yere geri indirin. Tekrar edin, böylece üçlü bir set yapmış olursunuz. Ancak bu, alt karın yağları için en iyi egzersizlerden biridir.

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