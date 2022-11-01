Şipşak hazırlanan lezzet! 5 dk kurabiyesi tarifi ağızda dağılan enfes tat!

Yoğunluktan kurabiye, kek yapamıyorum diyorsanız bu tarifle artık mazeretiniz kalmayacak! Çat kapı gelen misafirlere, çocuklarınıza sevdiklerinize yapabileceğiniz leziz mi leziz 5dk kurabiyesi tarifini paylaşıyoruz. Çayın yanında bayılarak tüketeceğiniz 5dk kurabiyesi tarifi haberimizin devamında...

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İş yoğunluğundan kendinizi şımartacak kurabiye ve kek tariflerine zaman ayıramıyorsanız üzülmenize artık hiç gerek yok. Kim kolayca hazırlanan bir kurabiye tarifine hayır der ki? Hiç uğraşmadan kolayca hazırlayabileceğiniz üstelik de lezzetli bir kurabiye tarifi beş dakika kurabiyesi. Peki beş dakika kurabiyesi nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? Püf noktası var mı? İşte beş dakika kurabiyesinin malzemeleri ve hazırlanışı...

5 dakika kurabiyesi malzemeleri

Hamuru için:

250 gram margarin veya tuzsuz tereyağı

3,5 - 4su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1 adet yumurta beyazı

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1/2 çay kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı toz şeker

5 dakika kurabiyesi nasıl yapılır?

Derin bir yoğurma kabında margarin, pudra şekeri, süzgeçten geçirilmiş un ve kabartma tozunu iyice yoğurun.

Ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde olmuş demektir.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Ayrı bir kapta toz şeker, toz ceviz ve tarçını karıştırın.

Yuvarladığınız kurabiye hamurlarını önce yumurta beyazına daha sonra cevizli karışıma batırın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika, kontrollü olarak pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarıp, oda sıcaklığında bekletin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

5 dakika kurabiyesi püf noktası

Kullandığınız margarin ya da tereyağının oda ısısında olması gerekmektedir. Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmeli ve elde ettiğiniz hamurun kulak memesi kıvamında olmasına dikkat etmelisiniz.

Kurabiye yaparken nelere dikkat etmeli?

Tereyağı kullanın

Ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyeler yapmak için tereyağı kullanmak şart. Elbette margarinle kurabiye hamuru yapmak da pek mümkün ancak tereyağının içerdiği su oranı göz önünde bulundurulduğunda, kurabiye hamuru yapmak için en şık olanı gözünüz kapalı tereyağını tercih etmek olmalı.

Sirke

Sirke; börek, kurabiye, poğaça gibi hamurların gizli kahramanı bizce. İşte o bütün ağızda dağılma hareketini, o kıyır kıyır dokuyu bir-iki damla sirkeyle çözebilirsiniz.

Toz mu pudra şekeri mi?

Aslında en çok toz şeker kullanılsa da pudra şekerinin pürüzsüz dokusu çoğu kurabiye hamuruna çok yakışıyor. Tek dikkat edilmesi gereken, eğer tarifteki toz şekeri, pudra şekeriyle değiştirecekseniz toz şekerin yarısı oranında pudra şekeri ilave etmek.

Katlayarak yoğurun

Kurabiye hamurunu veya diğer hamurları bastıra bastıra karıştıra karıştıra yoğurmak adettendir. Ama önce yağ ve unu birbirine parmak ucuyla karıştırmak daha sonra diğer malzemelerle elinizle hamuru ikiye bölerek tekrar tekrar birbirinin üstüne koyarak yoğurmak en önemlisi.