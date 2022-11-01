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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli mesajlar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli mesajlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları

-Buradan çağrı yapayım. Erdoğan'a çağrı yapayım. Vizyonerliğin ne olduğunu bana anlatmak istersen senin televizyon kanallarında ben hazırım vizyon neymiş sana öğreteyim yok işi fazlaymış da... Malı götürme konusunda işi çok fazla. Malvarlıkları işi çok... Malı götüreceğin süreyi kız cesaretin varsa 85 milyonun önünde tartışalım.

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikede. Çıkmışlar vizyon belgesi açıklayacağız diyorlar. Ne olduğunu biliyorlar mı?Bilgi ekonomisine geçtik bunu biliyor mu? Hayatında duymamıştır. 

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