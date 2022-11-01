Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler
Fatih’ten son gelen haber tüyler ürpertti. Cesedi parçalara ayrılmış halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı. Zanlı ifadesinde vahşeti itiraf etti. Meğer daha öncesinden tanışıyorlarmış...
Fatih’te dün bir binanın bodrum katında parçalara ayrılmış erkek cesedi bulunmuş, incelemeler sonucunda cesedin 25 Ekim’den bu yana kayıp olan Celal Han'a (65) ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Ekipler, ev ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek Celal Han’ın Fatih’e gittiğini belirledi. Görüntülerin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Celal Han’ın bir eve girdiği, onun hemen arkasından bir başka kişinin arkasından geldiği görüldü. Ekipler, bu kişinin Sitrak K. (78) isimli şahıs olduğunu belirledikten sonra şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.
Emniyette ifadesi alınan Sitrak K., Celal Han ile daha önceden tanıştıklarını, olay günü binanın deposunda kendisi ile tartıştığını ve sonrasında Celal Han’ın kalp krizi geçirdiğini söyledi.
Sitrak K. ifadesinin devamında, kalp krizi geçirince telaşa kapıldığını ve cesetten kurtulmak için parçalara ayırdığını itiraf etti. Celal Han’ı öldürdüğünü itiraf eden zanlı Sitrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.