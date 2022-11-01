Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler

Ekipler, ev ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek Celal Han’ın Fatih’e gittiğini belirledi. Görüntülerin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Celal Han’ın bir eve girdiği, onun hemen arkasından bir başka kişinin arkasından geldiği görüldü. Ekipler, bu kişinin Sitrak K. (78) isimli şahıs olduğunu belirledikten sonra şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.