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Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler

Fatih’ten son gelen haber tüyler ürpertti. Cesedi parçalara ayrılmış halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı. Zanlı ifadesinde vahşeti itiraf etti. Meğer daha öncesinden tanışıyorlarmış...

Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler

Fatih’te dün bir binanın bodrum katında parçalara ayrılmış erkek cesedi bulunmuş, incelemeler sonucunda cesedin 25 Ekim’den bu yana kayıp olan Celal Han'a (65) ait olduğu ortaya çıkmıştı. 

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Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler

Ekipler, ev ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek Celal Han’ın Fatih’e gittiğini belirledi. Görüntülerin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Celal Han’ın bir eve girdiği, onun hemen arkasından bir başka kişinin arkasından geldiği görüldü. Ekipler, bu kişinin Sitrak K. (78) isimli şahıs olduğunu belirledikten sonra şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

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Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler

Emniyette ifadesi alınan Sitrak K., Celal Han ile daha önceden tanıştıklarını, olay günü binanın deposunda kendisi ile tartıştığını ve sonrasında Celal Han’ın kalp krizi geçirdiğini söyledi. 

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Fatih'te parçalanmış ceset bulundu! Katilden kan donduran sözler

Sitrak K. ifadesinin devamında, kalp krizi geçirince telaşa kapıldığını ve cesetten kurtulmak için parçalara ayırdığını itiraf etti. Celal Han’ı öldürdüğünü itiraf eden zanlı Sitrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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