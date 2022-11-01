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Büyük müjde! Aylıklar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyük müjde! Aylıklar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi

Şehit yakınları ve gazilerin aylıkları artırıldı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, hak sahiplerine ödenen aylık miktar 4 bin liraya yükseltildi.

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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine aylık ödenen destek miktarı, 26 Ekim 2022'de alınan kararla yüzde 53,84 artırılarak bugünden geçerli olmak üzere 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Yeni miktarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. ​​​​​​​

12 milyon 296 bin lira 

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384 bin lira ödendi. Böylece Kasım 2022'de vakıf tarafından hak sahibi şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon 296 bin lira yatırılmış oldu.

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