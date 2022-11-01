Bu yöntem sayesinde çekmeyen internet diye bir sorununuz olmayacak!

Bilgisayarınızda önemli bir iş yaparken, dizi izlerken veya internette gezinirken ağ sorunu yaşamak herkes için sinir bozucu bir durum. Eğer internetiniz belli bir mesafede çekmiyorsa bunu çözmenin çok kolay bir yolu var. İşte çekmeyen wifi bağlantı sorunlarına son veren o alternatif yöntem...

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Pandeminin ardından evden çalışanların sayısı hızla arttı. Evde bilgisayar başında iş yaparken, dizi izlerken ya da yalnızca internette sörf yaparken bile ağ sorunları yaşamak oldukça sinir bozucu bir durum. Peki ağ sorunlarına karşı neler yapılabilir? Wifi bağlantı sorunlarına son verecek pratik yöntemi internethaber.com okurlarıyla paylaşıyoruz...

İki tane kutuya ihtiyaç var

Wifinizi genişletmek, internetinizi hızlandırmak için tek ihtiyacınız olan malzeme iki adet teneke kutu. Bu kutuları içtiğiniz içecekler kolay ve uygun fiyata elde edebilirsiniz.

Kullanacağınız kutu kuru ve temiz olmalı

Wifi ağını genişletmek için kullandığınız kutunun kuru ve temiz olduğundan emin olun. Kutu tırnağını çıkarın ve kutunun altını kesin. Ardından üst kısmı kesmeye başlayın, ancak tamamen kesmeyin. Tenekeyi yana doğru kesin, böylece tamamen açabilirsiniz.

Kutunun üst kısmını tırnağın çıktığı bölümden wifi aletinizin antenlerinden birinin üzerine yerleştirin. Diğer genişletici ile tekrarlayın. Alüminyum wifi sinyalinizi çok güçlü bir şekilde dağıtacaktır.

Bu uygulamanın yanı sıra modeminizin nerede durduğu da internetin çekmesi için oldukça önemlidir. Mutfakta bulunan modemler internetin az çekmesine neden olmaktadır.

Modeminizin yanında televizyon, radyo gibi teknolojik cihazların bulunması da wifi sinyali gönderme oranını gittikçe azaltmaktadır.

Buzdolabı, mikrodalga fırın, çamaşır ve bulaşık makineleri de wifi sinyallerini azaltıyor.

Peki başka ne gibi önlemler alınabilir?

Modeminizi yüksek bir yere koyun. Mesela bir raf ya da kitaplık olabilir. Aşağıda yer alması sinyallerin verimliliğini azaltabilir.

Çevresinde çok fazla eşya bulundurmayın. İçeriğinde metal bulunan eşyalar sinyallerin gücünü oldukça etkiler. Mesela genelde aynaların arkasında metal yüzeyler kullanılır. Ayrıca duvarların fayansla kaplı olduğu bir yerde bulunuyorsa modeminiz yine kötü sonuçlar alabilirsiniz. Yani siz siz olun metal ve fayans gibi malzemelerden modemi uzak tutun.

Tüm bu eşyaların haricinde aslında en çok dikkat edilmesi gereken nokta duvarlar. Evin içerisinde modem ile aranızda çok fazla duvar varsa sinyallerin gücü düşer. Bu noktada mümkün olduğunca modeme yakın olmak en iyisi. Eğer tek başınıza değil de ortak kullanıyorsanız da başka bir madde de bahsettiğimiz gibi evin orta noktasında tutmak en iyi sonucu verir.