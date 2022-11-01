Fenerbahçe dev kulüpleri geride bıraktı: Tek rakibi Alman devi Bayern Münih!

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe, attığı gollerle adından bahsettirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler 11 maçta 34 gol atarken, 3.09 ortalama yakaladı. Avrupa'nın önde gelen ligleriyle kıyaslandığında, sarı-lacivertli takımın tek rakibi Bayern Münih oldu.

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Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi’ndeki başarılı performansını sürdürmek istiyor. B Grubu’nda lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler, son maçta Dinamo Kiev karşısında da hata yapmayarak lider şekilde gruptan çıkmanın peşinde… Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki başarısı bir yana ligdeki gol performansı da kendisini Avrupa devleriyle yarışır hale getirmiş durumda. Son olarak İstanbulspor’u 5 golle geçen Fenerbahçe, ligdeki gol ortalamasıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Dev kulüpleri geride bıraktı

Fenerbahçe, Süper Lig’de 11 maçta tam 34 kez ağları sarstı yaşadı. Kanarya, tam tam 5 maçta 4 ve üzeri gol attı. Jorge Jesus’un öğrencilerinin ligdeki gol ortalaması 3.09! Avrupa’nın 5 büyük liginde Sarı-Lacivertliler’in bu performansını geride bırakabilen tek takım Alman devi Bayern Münih oldu. Bayern, Bundesliga’da 12 mücadelede 38 kez fileleri havalandırdı, maç başına 3.16 gol ortalaması yakaladı. İngiltere’de Haaland ve De Bruyne’li Manchester City 3.08, Fransa’da Messi, Mbappe ve Neymar’lı PSG 2.76, İtalya’da Napoli 2.5 ve İspanya’da Real Madrid ile Barcelona ise 2.41 gol ortalaması yakaladı.

Ligde rakibi yok!

Gol sayısı konusunda Fenerbahçe’nin ligde rakibi yok. Sarı-Lacivertliler’e en yakın takım olan ve 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş ’ın 25 golü var. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ’ı ise 2.42’ye katladı. Öyle ki Jesus’un ekibinin +22’lik averajı bile 14 golü bulunan Aslan’ın çok üstünde. Fenerbahçe’nin ayrıca sadece averajı, ligde tam 16 takımın gol sayısından fazla.