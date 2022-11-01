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İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor

İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor

Tarihçi İlber Ortaylı, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi izlenme rekorları kıran dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı Gülseren Budayıcıoğlu için "Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor" dedi.

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İlgiyle takip edilen ve yorumlarıyla dikkat çeken ünlü tarihçi İlber Ortaylı, YouTube'da yayınlanabir programa konuk oldu.

Sevilen tarihçi sözleriyle programa damga vurdu. Ortaylı, psikiyatrist yazar  Gülseren Budayıcıoğlu'nun hasta hikayelerinin dizi yapılmasına yönelik bir takım eleştirilerde bulundu.

"Meslektaşları bunu sormalı"

Senaryosu şimdilerde izlenme rekorları kıran dizilere imza atan Budayıcıoğlu'nu doktor Engin Geçtan ile kıyas eden Ortaylı, bu yapılanın doğruluğunun doktorlar tarafından sorulması gerektiğini söyledi. 

"Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor"

Ünlü tarihçi "Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını bile. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı" dedi.

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