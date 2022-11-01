UEFA skandal karardan döndü! Dinamo Kiev Fenerbahçe maçında hakem değişti

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına UEFA'nın 6 yıl önce Fenerbahçe'yi UEFA maçında doğrayan Ivan Bebek'i ataması şoke etti. Tepkiler sonrası UEFA skandal karardan döndü ve hakem kadrosunda değişikliğe gitti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasının sona ermesinin ardından Jorge Jesus yönetiminde yönünü Avrupa Ligi'ne çevirdi. B Grubu'ndan lider olarak çıkmak için Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, UEFA'dan gelen skandal karar ile şoka uğradı.

UEFA kritik maçı yönetecek olan hakemleri açıkladı. Sarı-lacivertli ekiple iyi anıları olmayan ve zamanında büyük tepkiler çeken Ivan Bebek'in zorlu karşılaşmaya atanması futbol otoriteleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu atama kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırırken, UEFA skandal karardan döndü ve hakem kadrosunda değişikliğe gitti.

Affını istedi

Öğrenilen bilgilere göre Ivan Bebek affını istedi ve maçta görev yapmak istemedi. Bunun üzerine UEFA da hakem kadrosunda değişikliğe gitti ve maçın 4. hakemi Marin Vidulin olarak güncellendi.

Sadece bir ön elem maçı aldı

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek geçen sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

Ülkesinde de skandal oldu

2016 yılında Fenerbahçe'nin Braga'ya elendiği maçta kararlarıyla büyük tepki çeken hakem Ivan Bebek'in yeni bir skandalı daha patlak vermişti. Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Açığa alınmıştı

Hajduk'un 1-0 kazanmasına rağmen özellikle kararlarıyla büyük tepki çeken Ivan Bebek'in, maçtaki kararlara dair ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Bebek'i soruşturma nedeniyle açığa almıştı.

Fenerbahçe 8 kişi kalmıştı

Hatırlanacağı üzere Ivan Bebek, 18 Mart 2016'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı mücadeleyi yönetmişti. Maçın başından sonuna kadar Portekiz temsilcisi lehine taraflı bir yönetim sergileyen Bebek, çıkardığı kartlarla da skandal kararlar vermişti.

Mücadele 1-1 devam ederken 66. dakikada Mehmet Topal'ı, 87. dakikada Alper Potuk'u ve 90. dakikada da Volkan Şen'e kırmızı kart göstererek, temsilcimizin sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılmasında büyük rol oynamıştı.