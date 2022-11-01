Kazdağlarında orman yangını başladı! Ekipler bölgeye gitti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağlarında orman yangını başladı. Yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında üç farklı noktada orman yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.

Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale etti.

Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

Ekipler, çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışması sürüyor.