BIST 4.043
DOLAR 18,62
EURO 18,44
ALTIN 985,85
HABER /  DÜNYA

Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı

Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı

RUSYA, Ukrayna’nın güneyindeki gece 4 füze ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın güneyindeki Mikolayiv’e 4 füze fırlattı. Füzenin isabet ettiği binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamanın şiddetiyle iki katlı bir okulun önünde büyük bir oyuk oluştu. Okulun müdür yardımcısı Irena Siden enkazı işaret ederek, “Barbar sürüsünün yaptığı budur” dedi.

Rusya dün Ukrayna’nın bir çok bölgesine füze fırlatarak enerji altyapılarını hedef almıştı. Ukraynalı yetkililer, hidroelektrik barajları da dahil olmak üzere enerji altyapılarının vurulduğunu ve elektrik, ısı ve su kaynaklarının devre dışı bırakıldığını açıklamıştı. Dünkü saldırılarda 13 kişi yaralanmış, Kiev’de yaşayanların yüzde 80’ninin şebeke suyuna erişemediği bildirilmişti.

Harkov Valisi Oleh Synehubov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov şehrinin yaklaşık 50 bin sakini de dahil olmak üzere yaklaşık 140 bin kişinin saldırıların ardından elektriksiz kaldığını aktarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirmesine yanıt olarak altyapıları hedef alan füzelerle saldırdıklarını ve Karadeniz tahıl ihracatına ilişkin anlaşmaları askıya aldıklarını belirtmişti. Konuya ilişkin Kiev, suçlamaları reddederek tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullanmadıklarını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tane tane dökülen bembeyaz pirinç pilavı için bunu yapın! İşin sırrı buzlu suda
Tane tane dökülen bembeyaz pirinç pilavı için bunu yapın! İşin sırrı buzlu suda
Trabzonspor'da tur hesapları başladı! Fırtına UEFA'da gruptan nasıl çıkar?
Trabzonspor'da tur hesapları başladı! Fırtına UEFA'da gruptan nasıl çıkar?
Bakan Nebati'den TOGG için kredi müjdesi
Bakan Nebati'den TOGG için kredi müjdesi
Kazdağlarında orman yangını başladı! Ekipler bölgeye gitti
Kazdağlarında orman yangını başladı! Ekipler bölgeye gitti
Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nu teknoparka davet etti
Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nu teknoparka davet etti
Bitlis'te kan donduran olay: Önce pusu kurup kaza yaptırdılar, sonra silahla taradılar!
Bitlis'te kan donduran olay: Önce pusu kurup kaza yaptırdılar, sonra silahla taradılar!
Slavia Prag Sivasspor maçının hakemi belli oldu
Slavia Prag Sivasspor maçının hakemi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
UEFA skandal karardan döndü! Dinamo Kiev Fenerbahçe maçında hakem değişti
UEFA skandal karardan döndü! Dinamo Kiev Fenerbahçe maçında hakem değişti
Diş sızlaması nasıl geçer? Diş sızlamasına iyi gelen doğal yöntemler burada!
Diş sızlaması nasıl geçer? Diş sızlamasına iyi gelen doğal yöntemler burada!
İstanbul'da enflasyon 27 yılın zirvesine çıktı! Yıllık enflasyon yüzde 108 oldu
İstanbul'da enflasyon 27 yılın zirvesine çıktı! Yıllık enflasyon yüzde 108 oldu
Juan Mata'dan 'ATAM' açıklaması! "Türk toplumuyla aramda bağ kurdu"
Juan Mata'dan 'ATAM' açıklaması! "Türk toplumuyla aramda bağ kurdu"