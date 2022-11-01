Gönül Dağı'nda yaprak dökümü başladı! Bir oyuncu daha sessiz sedasız kadrodan çıkarıldı

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen, sımsıcak konusu ile ekranlardan evimize misafir olan dizisi Gönül Dağı, her bölümü ile olay olmaya devam ediyor. 3. sezonuna sıkıntılı başlayan diziden kötü haberlerde de ard arda gelmeye başladı. Diziden bir oyuncu daha sessiz sedasız ayrıldı.

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TRT 1 ekranlarının iç ısıtan, sımsıcacık bozkır ve aile dizisi Gönül Dağı her cumartesi ekrana geliyor ve her bölümü ile büyük ses getiriyor. 3. sezonu ile de beklenen başarıyı sağlayan dizide Dilek'in zamansız vedası tüm dengeleri değiştirmişti. Son bölümdeki bir sahne ise seyircinin kafasını fena karıştıdı.

Gönül Dağı 74. Bölümü ile cumartesi gecesine yine damgasını vururken bir ismin daha kadrodan çıkarılması kafaları karıştırdı. İşte kadroya veda eden o isim…

Uzun zamandır Gönül Dağı dizisindeki tüm ayrıntılar dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye devam ediyor ve herkes yeni gelişmeleri merakla bekliyordu.

Yeni sezon en fazla merak edilen konulardan birisi de kadroya veda eden isimler olmuş ve yapımcıların kararları merak edilmeye başlamıştı.

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Eser Eyüboğlu, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Ecem Özkaya ve Hazal Çağlar gibi önemli isimlerin başrol oynadığı Gönül Dağı dizisinde son ayrılık ise çok konuşulacak gibi duruyor.

Hatırlanacağı üzere Gönül Dağı dizisinin yeni sezonda dahil olan güzel oyuncu Berfin Kıymaz kadroya veda eden isimler arasında yerini almıştı. Herkes Gülsim Ali İlhan’ın yerine Aylin karakterinin geldiğini düşünürken Berfin Kıymaz’ın sessiz sedasız ayrılığı herkesi şaşkına çevirmişti.

Gönül Dağı 74. Bölüm sonrasında ortaya çıkan ayrılık haberi ise iddialı dizinin gidişatını şimdiden değiştirmeye başladı bile.

İddialı dizi Gönül Dağı’nda Fikret’in babası Kasım Dayı’nın diziye veda etmesi Zahide ve Sefer arasında büyük sorun çıkarmaya başladı.

Kısa süre önce kadroya dahil olan Kasım Dayı karakteri Gönül Dağı dizisine veda ederken Zahide ve Sefer arasında yaşanan olumsuzluk ve huzursuzluk ise giderek büyüyor.

Aşkları diziye damga vuran Zahide ve Sefer’in Kasım Dayı karakterinin diziye veda etmesinin ardından aralarının açılmasından sonra neler olacağı herkes tarafından merak edilmeye başlandı.

Gönül Dağı dizisinin önümüzdeki bölümlerinde ortalığın iyice karışacağı ve ayrılıkların yaşanacağı iddiası konuşulmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisindeki bu gelişmeler ise dizinin sıkı takipçilerinin canını sıkmışa benziyor.

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisinin çekim yeri Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşmektedir. Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir.

Gedelli Köyü nerede, gerçekte var mı?

Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.