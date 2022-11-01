Show'un türban numarası tutmadı Kızılcık Şerbeti resmen çakıldı sonu fena!

Show'un sona sakladığı son bombası Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz cuma günü ilk ekran sınavını verdi ve fena çakıldı. Büyük umutlarla başlayan, fragmanları haftalar öncesinden dönmeye başlayan dizi beklenen başarıyı gösteremedi. En büyük rakibi Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti reytinglerde fena çuvalladı.

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En iddialı dizisini sona saklayan Show TV, önce rakiplerini uzaktan izledi ve son bombasını patlattı. Kızılcık Şerbeti dizisi 1. bölümü ile cuma günü ekrana geldi. İlk ekran sınavını veren dizi maalesef beklentiyi karşılayamadı. Ard arda tekrarı verilen diziyi seyirci benimseyemedi.

Kadrosunda Güneşin Kızları dizisi ile tanıdığımız Sıla Türkoğlu'nun olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya ve Doğukan Göngör gibi genç isimlerde yer alıyor. Dizi günler öncesinden dönmeye başlayan fragmanındaki başörtüsü tartışması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konusu ile sosyal medyayı ikiye bölen yapımın reyting sonuçlarındaki detay önce kanalı, sonra oyuncuları ve son olarak da seyirciyi şok etti.

Türban tartışmasının yeniden alevlendiği bu günlerde yayın hayatına başlayan diziye kesin izlenir gözüyle bakılırken ilk bölümden büyük bir yıkım yaşaması şaşırttı. Sibel Taşçıoğlu, Ömer Ünal, Müjde Uzman ve Abdullah Ünal gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti'ndeki başörtüsü tartışması dizinin reyting sonuçlarına yansımadı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde farklı kültürlere sahip ailelerinin çocukları Doğa ve Fatih'in evlenmesi ile yaşanan çarpıcı olaylar Show TV ekranlarına damga vurdu.

Zaman zaman hepimizin şahit olduğu başörtüsü ayrımcılığı ilk kez bir diziye konu edinildi. Bu durum sosyal medyada bazıları tarafından eleştirilirken, kimileri tarafından ise sık sık gündeme gelen başörtüsü konusunun ele alınması olumlu yönde yorumlandı.

Ancak, henüz başlamadan hafızalarda yer edinin Kızılcık Şerbeti dizisinin 1. bölümü hüsranla sonuçlandı! Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık şerbeti reyting sıralamasında ilk 10'a bile gimeyi başaramadı.

Kızılcık Şerbeti gerçek hikayesi nedir?

SHOW TV'de gerçek bir hikâyeden ekranlara uyarlanan dizinin hikayesinin kime ait olduğu belirtilmedi.

Yapımcılığını Gold Film'im üstlendiği dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından mı uyarlandı?

Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir ve Yalı Çapkını'ndan sonra Kızılcık Şerbeti de mi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı sorusu akıllara geldi. Fakat Kızılcık Şerbeti Budayıcıoğlu'nun kitabı değil.

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ne?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.