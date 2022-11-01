Alternatif tıbba ilgi artıyor bioenerji ile tedavi bakın nelere iyi geliyor…

Bioenerji, çakralar aracılığıyla aktarılabilen bir yaşam enerjisidir. Çakralar vücudumuzda bulunan enerji kanallarıdır. Kimi insanlarda bu çakraların zayıf çalışması nedeniye hastalıklar oluşabilir. Bioenerji, çakraların düzgün çalışmasına yönelik tedavilerdir.

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Bioenerji, her canlıda bulunan elektromanyetik enerjidir. Yani yaşam enerjisidir. Çakralar sayesinde insan bedenine taşınan evrensel yaşam enerjisi, bioenerji alanımızı ve enerji bedenlerimizi oluşturur. Bioenerji de enerji aktarım çalışmalarını yapar.

Bioenerji nedir?

Bioenerji, vücudumuzda bulunan, enerji noktalarıyla yani çakralar aracılığıyla aktarılır. Pozitif enerjiyi içeren bioenerji çalışmaları, hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bioenerjinin tarihi çok eskidir. Eskiden ‘’Çi enerjisi’’ adıyla biliniyordu.

Her insanin vücudunda bioenerji vardır. Ancak bazı insanlar enerjiyi aktarabilme yeteceğine sahiptir. Enerjileri diğer insanlara göre daha yüksektir ve şifa ile uyumludur. Bir insanın bu yetenek ile dünyaya gelip gelmediği Pisagor’un numeraloji ilmine dayanarak kişini dünyaya geliş amacına bakılarak anlaşılabilir. Bununla birlikte bu yetiye sahip insanların farklı özellikleri de vardır.

Bioenerji, kesinlikle bir hurafe değildir. Hastalıkların tedavisinde direkt olarak çözüm sunmaz ancak teşhisi konmuş hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Vücut bioenerji almazsa ne olur?

Bedenimizdeki bioenerji kanallarının kapanması nedeniyle, kapanmış veya bedenimizi saran koruma enerji alanı (aura) sağda, solda, önde veya arkada olabilir.

Bu da bedenimizin negatif enerjilere açık olması ve enerji alamaz hale gelmesi demektir. Bedenimizin bioenerji almaması enerji kanallarının kapalı olduğu anlamına gelir.

Bioenerji kanallarımızın kapalı olması, hayatımızın her alanını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çakra adını verdiğimiz farklı bioenerji kanallarımız günlük yaşantımızda birçok konuyu yakından ilgilendirmektedir. Her enerji noktamızın hayatımızda farklı bir yeri vardır. Bu enerji noktalarından birinin kapalı olması hayatımınız o alanında bazı konularında ters gitmesine sebep olabilmektedir.

Bioenerji ile hangi hastalıklar tedavi edilir?

Bioenerji, en ufak bir uyku bozukluğu vakasından en büyük tümörlere kanserlere kadar günümüzde birçok hastalık çeşidinde kullanılmaktadır. Her türlü ağrı çeşidini hafifletmekle birlikte verdiği pozitif enerji, ayrıca moral düzelmesi olarak da etki göstermektedir. Yorgunluk, uyku bozuklukları, fıtık, kas ağrıları ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler bırakır.

Enerji, vücuda iyileşmesi gerektiğini söyler. Bununla birlikte, kişideki enerji eksiklikleri tamamlanmaya başlar. Enerji merkezleri dolmaya başlar ve iyileşme süreci bitene kadar devam eder.

Bütün fıtık çeşitleri, migren tedavileri, panik atak, astım, parkinson, yüksek tansiyon, tümör tedavileri ( destekleyici ), guatr tedavileri, solunum sistemi rahatsızlıkları, hormonal rahatsızlıklar, salgı bezi bozuklukları, kısmi felç tedavileri, korku bozuklukları, kolit, şeker, damar tıkanıklıkları, kas hastalıkları, kolestrol, kronik baş dönmesi, omurilik kayması, hücresel yaşlanma, depresyon, sindirim sistemi bozuklukları, mide rahatsızlıkları, ülser, sedef, egzama, menapoza bağlı şikayetler, strese bağlı şikayetler, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi gibi çok fazla hastalığın tedavisinde kullanılan etkin bir yöntemdir.