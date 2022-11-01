Makarnanın en güzel hali: Fırında makarna tarifi

Makarnayı her yaştan insan seviyor. Özellikle çocukların severek tükettiği makarna, farklı soslarla yapılabiliyor. Ancak standart makarnalardan sıkıldıysanız bu tarif size göre. Fırında makarna, üstünde kaşarıyla sanki makarna değilmiş gibi.

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Akşama yapacak bir şey bulamadıysanız bu tarif size göre. Çocukların da severek yiyeceği fırında makarnayı yerken parmaklarınızı yiyeceksiniz. Kıtır kıtır süt ve bol soslu içiyle mükemmel bir tarif. Sizler de makarnayı seviyor ama sade makarnadan sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka deneyin.

Malzemeler

İçi için:

1 paket fırın makarna

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

Beşamel Sos İçin:

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1/2 adet muskat cevizi

Yapılışı

Beşamel sosu hazırlamak için; 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın.

Ardından 3 yemek kaşığı unu üzerine ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

2,5 su bardağı sütü de sos tenceresine ilave edip iyice karıştırın ve karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Pişmiş olan beşamel sosun üzerine yarım muskat rendeleyip karıştırın ve ocaktan alın. Arzuya göre tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Derin bir tencerede kaynamış olan tuzlu suyun içine fırın makarnayı atın ve 10 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, suyunu süzdürün.

Geniş bir kabın içerisinde, süzülmüş olan makarnayı ve beşamel sosu güzelce karıştırın.

Makarnayı, pişireceğiniz fırın kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve servis edin.

Püf nokta

Makarnaları sosla karıştırmadan önce çok fazla haşlamamalısınız. Mutlaka önceden ısıtılmış fırında sıcağı sıcağına pişirmeye dikkat edin. Fırın makarna harcına istediğiniz peynir çeşidi ve incecik kıyılmış taze yeşillikler ekleyebilirsiniz.